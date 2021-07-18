Суд по MH-17: мережа обурюється від позиції Офісу Зеленського з приводу Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для розслідування катастрофи літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, який збили зенітною ракетою "Бук" з окупованої території Донбасу влітку 2014 року, потрібна співпраця з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Україна уважно спостерігає за судовим процесом, який проходить в Нідерландах, і сподівається на співпрацю РФ зі слідчими у цій справі для з'ясування правди та притягнення винних до відповідальності", - пишуть в Офісі.

Також в ОПУ нагадують про те, що суд в Гаазі в Нідерландах у березні 2020 роки вже почав розгляд справи про збитий літак, відзначаючи при цьому важливість розслідування справи і покарання винних.