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Суд по MH-17: мережа обурюється від позиції Офісу Зеленського з приводу Росії

Суд по MH-17: мережа обурюється від позиції Офісу Зеленського з приводу Росії
Оновлено 13:39 Сьогодні Телеграф скріншот

Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що для розслідування катастрофи літака рейсу MH17 Malaysia Airlines, який збили зенітною ракетою "Бук" з окупованої території Донбасу влітку 2014 року, потрібна співпраця з РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

"Україна уважно спостерігає за судовим процесом, який проходить в Нідерландах, і сподівається на співпрацю РФ зі слідчими у цій справі для з'ясування правди та притягнення винних до відповідальності", - пишуть в Офісі.

Також в ОПУ нагадують про те, що суд в Гаазі в Нідерландах у березні 2020 роки вже почав розгляд справи про збитий літак, відзначаючи при цьому важливість розслідування справи і покарання винних.

Трагічна річниця аварії MH17: що потрібно знати про цю справу через 7 років

"Світ і Україна пам'ятають про 298 жертви" Малайзійських авіаліній ". Залучення до відповідальності винних у катастрофі важливо не тільки для родичів загиблих людей, а й для майбутніх поколінь", - підкреслюється в повідомленні.

Користувачі соцмережі активно відреагували на повідомлення, зокрема, на якісь "надії" ОПУ щодо співпраці РФ зі слідчими.

Як повідомлялося, раніше Зеленський вшанував пам'ять загиблих під час катастрофи літака і навіть не згадав про винних. 

Виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур пасажирський літак "Малайзійських авіаліній" був збитий на тимчасово окупованій частині Донецької області 17 липня 2014 року. Під час аварії загинули 283 пасажирів і 15 членів екіпажу. 

Міжнародна спільна слідча група, до якої увійшли представники Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України, встановила, що MH17 був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук" зі складу 53-й зенітно-ракетної бригади ППО Збройних сил РФ, дислокованої в Курську.

Справа про катастрофу MH17 на Донбасі виявилася розписаною на 65 тисячах сторінок

Вона також назвала причетних до транспортування і бойового застосування "Бука" чотирьох осіб: трьох громадян Росії (Ігор Гиркин (Стрєлков), Сергій Дубинський, Олег Пулатов) і громадянин України Леонід Харченко.

Суд в Гаазі почав розгляд справи про збитий літак рейсу MH17 в березні 2020 року.

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Іванка Гамчук
Автор: Іванка Гамчук
Перегляди: 105

Все по темі:

Донбас, Офіс президента України, Boeing МН17, Падіння літака.
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