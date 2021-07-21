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Віктор Чумак вимагав призначити йому пенсію 135 тис грн, оскільки "16 днів служив в армії"

Віктор Чумак вимагав призначити йому пенсію 135 тис грн, оскільки "16 днів служив в армії"
Оновлено 09:49 Сьогодні Телеграф

 Звільнившись з органів прокуратури, колишній головний військовий прокурор Віктор Чумак став судитися з Пенсійним фондом, вимагаючи, щоб йому тепер довічно виплачувалася пенсія без будь-яких обмежень і в розмірі не менше 135 тис. гривень на місяць, оскільки він в грудня 2019 прослужив в армії 16 днів "особливого періоду". Про це в середу, 21 липня, пише видання "Насправді.today". 

Київський окружний адміністративний суд рішенням від 1 липня 2021 у справі №320 / 8358/20 відмовив Віктору Чумаку в отриманні колосальної пенсії. 

Чумак, який є військовим пенсіонером, 10 вересня 2019 подав генеральному прокурору Рябошапці заяву про тимчасове призначення його на посаду прокурора відділу організації представництва держави, протидії корупції у військовій сфері в оборонно-промисловому комплексі в регіонах на час відпустки по догляду за дитиною Вікторії Шекшеєвої. При цьому працювати в органах прокуратури Чумак не мав права, оскільки для цього потрібно було спочатку пройти атестацію і здати іспити з основ права. 

10 вересня 2019 наказом №831ц Рябошапка призначив Чумака прокурором без будь-якого конкурсу, а вже на наступний день Чумак подав йому заяву з проханням призначити його заступником генерального прокурора - головним військовим прокурором. 

З тим, щоб збільшити собі пенсію в майже 14 раз, Чумак умовив Рябошапку внести міністру оборони України подання про призов на військову службу із запасу. 3 грудня 2019 року наказом Міністра оборони України №692 Чумак був покликан на військову службу із запасу і відразу направлений в розпорядження генерального прокурора, після чого Рябошапка своїм наказом від 6 грудня 2019 №1086-вк звільнив Чумака з посади заступника генерального прокурора - головного військового прокурора з 11 грудня 2019 в зв'язку з надходженням на військовій службі.

Нагадаємо, Чумак в 1995 році закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка за спеціальністю "Правознавство". 

До 1999 року працював у Національній академії Державної прикордонної служби. У 2000 році - очолив управління правового забезпечення Державного комітету у справах охорони державного кордону України. 

У 2004-2009 роках працював експертом, директором програм політичного аналізу та безпеки, директором Міжнародного центру перспективних досліджень. 

Віктор Чумак був народним депутатом України 7-го і 8-го скликань. 

З 2012 року працював на посаді Голови Комітету Верховної Ради з питань протидії запобігання корупції, а з 2014 року - заступник голови Комітету з питань попередження і проти корупції

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Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
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Суд, Прокурор, Виктор Чумак, Рябошапка.
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