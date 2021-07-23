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Зеленський призначив главу Служби зовнішньої розвідки

Зеленський призначив главу Служби зовнішньої розвідки
Оновлено 13:41 Сьогодні Телеграф

Президент України Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка главою Служби зовнішньої розвідки України замість Валерія Кондратюка.

Про це в п'ятницю, 23 липня, повідомляє прес-служба Офісу президента.

Глава держави звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, причини в указі не зазначені.

На його місце президент призначив Литвиненко, якого перед тим звільнив з посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Довідка:

Олександр Литвиненко народився в Києві, в 1994 році закінчив інститут криптографії, зв'язку та інформатики Академії Федеральної служби контррозвідки Росії за спеціальністю "прикладна математика".

У 1998 р отримав науковий ступінь кандидата політичних наук за спеціальністю "Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку". Дисертацію захистив в Інституті міжнародних відносин Київського національного університету ім.Шевченка.

У 2002 р отримав вищу наукову ступінь доктора політичних наук за спеціальністю "Основи національної безпеки держави". Дисертацію захистив у Національному інституті стратегічних досліджень.

У 2009-му році отримав диплом Київського національного університету ім. Т. Шевченка за спеціальністю "правознавство", а в 2013-му закінчив Королівський коледж оборонних наук в Великобританії.

Кар'єра.

З 1994 по 1998 роки був офіцером, потім старшим офіцером, головним спеціалістом управління захисту інформації головного управління урядового зв'язку Служби безпеки України.

1997-2007 рр. - асистент, доцент за сумісництвом Інституту міжнародних відносин КНУ ім.Шевченка. З 2010 р - професор.

1998-2007 рр. - старший консультант, завідувач відділу, заступник директора, перший заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З травня 2005-го по грудень 2007-го - керівник управління з питань державної безпеки, керівник Експертної комісії, керівник департаменту з питань держбезпеки Апарату РНБО України.

Грудень 2007 - серпень 2009 року - заступник начальника департаменту інформаційно-аналітичного забезпечення СБУ.

Август 2009 - червень 2010 року - радник директора Інституту проблем національної безпеки при РНБО України.

Червень 2010 року - січень 2014 року - заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень.

З 27 березня по 4 квітня 2014 року - радник генерального директора державного концерну Укроборонпром.

5 квітня 2014 року призначений заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України (Олександра Турчинова).

Генерал-майор запасу.

13 серпня 2019 президент України Володимир Зеленський звільнив Олександра Литвиненка з посади заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, глава держави призначив його директором Національного інституту стратегічних досліджень.

Як писав "Телеграф", під час дайвінгу поблизу міста Дахаб (Єгипет, Синайський півострів) зник екс-глава Служби зовнішньої розвідки України Віктор Гвоздь.

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Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
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Литвиненко, Новини України, Призначення, Служба зовнішньої розвідки.
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