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Понеділок, 26.07.2021
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Перші особи США проігнорують Кримську платформу, з Вашингтона приїде лише член уряду

Перші особи США проігнорують Кримську платформу, з Вашингтона приїде лише член уряду
08:02 Сьогодні Телеграф

Президент Америки Джо Байден і віце-президент Камала Харріс не зможуть відвідати саміт Кримської платформи.

Про це в понеділок, 26 липня, повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода тимчасовий повірений у справах США в Україні та заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент.

"Від нас буде член кабінету уряду США, перших осіб держави на жаль, не буде", - сказав він.

За його словами, на не так давно відбулося обговорення кримського питання з лідерами кримських татар Рефатом Чубаровим та Мустафою Джемілєвим, а також із заступником міністра закордонних справ Еміне Джапарову, і народним депутатом фракції «Голос» Рустемом Умеровим.

Він зазначив, що ситуація по Криму є не тільки питання того, що буде відбуватися на саміті Кримської платформи.

"Це повинен бути процес, що триває, так як це ще не закінчення вирішення питання півостровом. Багато людей в окупованому Криму вважають себе українськими громадянами, і ми спільними зусиллями зобов'язані їм допомогти", - сказав Кент.

Джордж Кент також підкреслив, що питання Криму потрібно вирішувати на різних рівнях: міжнародного співтовариства, лідерів країн, експертів і суспільства. Також він зазначив, що обговорення цього питання на саміті буде тривати не один день.

Раніше "Телеграф "поговорив з лідером кримськотатарського національного руху, главою Меджлісу кримськотатарського народу (з 1991 по 2013 роки), народним депутатом III-IX скликань Верховної Ради України Мустафою Джемілєвим.

Також ми писали про те, що в Офісі президента України планують, що всі учасники саміту згодом будуть надавати різного роду підтримку - від фінансової до інформаційної

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Наталя Магдик
Автор: Наталя Магдик
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Все по темі:

США, Самит, Крим, Кримська платформа.
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