У своїй нещодавній статі під назвою "Росія, як ОРДЛО Європи" Андрій Піонтковський, відомий російський політолог та публіцист, описав стан україно-російського протистояння та висловив думки щодо його розвитку.

Почав він з того, що повернення окупованих територій Україні при теперішніх ресурсах є неможливим і допомоги з боку США, у вигляді військової сили, чекати не варто. Причиною є маніпуляції зі сторони Росії та постійне нарощування їх ядерної сили. Він також відзначив, що це і є причиною чому Україну досі не приймають у НАТО.

Після недавнього саміту в Женеві, однією з тем якого було подолання кризи в Україні, Путіну вдалось досягти певних успіхів – він вказав на те, що не поверне контроль над кордонами поки Україна не буде виконувати Мінські домовленості та домігся від Байдена підтвердження цих слів. Путін також додав, що Росія сприяє виконанню Мінських угод і чекає того ж від української сторони.

Результати цих переговорів також дали старт певній співпраці Росії з Європою у вигляді добудови Північного потоку – 2. Зараз цю угоду багато хто оцінює як зраду в сторону України та засуджується Заходом.

Під самими Мінськими угодами, російська сторона завуалювала проведення виборів на територіях Донецької та Луганської областей та утримання офіційно цих територій під контролем України, а фактично – під контролем РФ.

Це і є основною ціллю Росії, яку публіцист назвав "фінляндизацією". Для України це стане обмеженням державної самостійності, а легалізація ОРДЛО дозволить контролювати наші території, чого Україна не хоче допускати в жодному випадку.

Державний департамент США підтримує позицію нашої держави, тому наполягати на "фінляндизації", яка так потрібна Росії, не буде. Ба більше, анонімні джерела з Вашингтона, куди незабаром приїде Зеленський на перемовини, розповіли, що на саміті не буде ні слова про виконання мінських угод.

Піонтковський запевнив, що якщо Україна відмовиться від дій, запропонованих Путіним, і передасть контроль над окупованими територіями Росії, то можливо повернути хід подій на користь України, адже сусідня держава просто не буде знати що з ними робити.

Висновком цієї статі стало те, що території ОРДЛО не потрібні Росії. Вони просто стали платформою для маніпуляцій та намагань розвалити Україну.