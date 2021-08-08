Однокласник Скічка, екс-нардеп і політв'язень: хто буде боротися за мандат на довиборах в Раду на 197 окрузі

31 жовтня відбудуться довибори до Верховної Ради на 197 окрузі, щоб визначити, хто замінить в депутатському кріслі нинішнього голову Черкаської облдержадміністрації Олександра Скічка. Вже зараз на окрузі розгортаються політичні баталії, які за рівнем напруження можуть зрівнятися з виборами в 87 окрузі. Там, нагадаємо, за мандат боролися екс-нардеп Олександр Шевченко і вже нинішній депутат від «Слуги народу» Василь Вірастюк.

На Черкащині партія влади після довгих внутрішніх суперечок таки визначилася зі своїм кандидатом, але тут можуть бути сюрпризи, так як, за словами джерел, реальних претендентів на перемогу зараз кілька. Детальніше про ситуацію на 197 окрузі - в матеріалі «Телеграфа».

Черкаси - край аграрних олігархів

Черкаський регіон неодноразово ставав місцем політичних баталій і резонансних конфліктів. Він знаковий в тому числі тому, що тут мають свої інтереси два великих бізнесмени - власник агрохолдингу KERNEL Андрій Веревський і Миронівського хлібопродукту (МХП) Юрій Косюк. Останній, до слова, навіть встиг попрацювати позаштатним радником п'ятого президента Петра Порошенка.

Два роки тому перемогу на 197 окрузі здобув шоумен і ведучий Олександр Скічко, у якого до того ніякого досвіду ні в політиці, ні в держуправлінні не було, але були зелені прапори «Слуги народу». Як ми пам'ятаємо, бренд «Слуги» і обличчя Володимира Зеленського на тих виборах допомогли пройти в Раду більшості кандидатів від Зе-команди. У 2019-му Скічко обійшов на виборах екс-нардепа Владислава Голуба, незважаючи на його неабиякий вплив в регіоні. У січні 2021-го президент призначив колишнього шоумена головою Черкаської ОДА, звільнивши тим самим одне місце під куполом на Грушевського.

Кандидат Тіна Кароль і конфлікт Скічка з Косюком

На нову виборчу гонку «Слуга народу» виставляє мера Золотоноші Віталія Войцеховського, який став компромісною фігурою після внутрішньої боротьби за місце кандидата в парламент. За словами декількох джерел «Телеграфа», раніше на округ розглядали дружину Олександра Скічка Єлизавету Юрушеву (дочка мільярдера Леоніда Юрушева) і... співачку Тіну Кароль. За останньою навіть замовляли внутрішню соціологію, проте пізніше від ідеї її висунення відмовилися. Якийсь час розкручували місцевого політика Євгена Курбета, який мав піти за підтримки МХП від «Слуги народу».

«Це був би безпрограшний варіант, так як у них на цьому окрузі є свої підприємства, це їх територія. Але з місяць назад була спроба змінити голову обласної ради, МХП втягнули Скічка в цю історію, і включили задню буквально напередодні сесії. Почалися жорсткі розбіжності між головою облради і Скічком. МХП підтримували губернатора, вони готові були провести те рокірування, але включився другий олігарх Черкащини Дмитро Кравченко. Чинний глава облради - афілійована з ним людина, Кравченко за нього заступився і «переламав» Косюка. Косюк дав задню і відносини зі Скічком зіпсувалися. І хоча Скічку радили не сваритися з Косюком остаточно, але про те, що представник МХП піде від "слуг" мова вже не йде», - розповіло «Телеграфу» джерело в політикумі.

За його словами, одним з кандидатів також був заступник голови облради Сергій Лісовий - однокласник Олександра Скічка, якого той активно лобіював.

«Але помирили всіх в штабі "Слуги" в Києві, коли показали соціологію. За соціологією, комбінація "Войцеховський - "Слуга народу" - єдиний варіант, який може хоч якось зрівнятися з Владиславом Голубом і битися за депутатський мандат. Войцеховський - це просто візуалізація феномена децентралізації і високого рейтингу мерів міст. Золотоноша базове місто на 187 окрузі. тому у Войцеховського автоматично найвищі шанси на стартових позиціях, хоча він дуже не хотів йти в парламент, щоб стати черговою кнопочкою в Раді. Тому він озвучив серйозний райдер Офісу президента, сказав залишити за ним Золотоношу, залишити своїх людей в місті, щоб ще зміцнитися там», - коментує джерело.

За словами голови партії «Слуга народу» Олександра Корнієнка, кандидатура Войцеховського виникла після консультацій з черкаської командою і губернатором.

«Він дуже успішний мер, обирається не перший раз. Він авторитетна людина, яка могла б гідно представити нашу партію, нам він цікавий з точки зору роботи над фінансуванням місцевого самоврядування. Він політик золотоношського масштабу і Канів мало його знає, але у нас завдання познайомити його з місцевим населенням», - прокоментував він «Телеграфу». Але, за його словами, офіційне висунення відбудеться тільки у вересні. «Воно буде відбуватися з 1 по 22 вересня. По статуту нашої партії це рішення приймає політрада партії, і ми сподіваємося, що коли буде перший пленарний тиждень з 7 вересня, то ми організуємо засідання політради, яка розгляне фінально цю кандидатуру і зробить офіційне висунення», - додав Корнієнко.

Головний конкурент влади - хто він?

Крім Войцеховського, серед кандидатів на мандат вже згаданий екс-нардеп Владислав Голуб, якого називають основним претендентом на перемогу і головним конкурентом кандидата від партії влади. «У Голуба добре з соціологією, є фінансовий ресурс - через Рината Ахметова. Основний його конкурент - кандидат від "Слуги народу". Більше конкурентів бути не може», - коментує обізнаний співрозмовник видання.

Сам же Голуб в коментарі «Телеграфу» повідомив, що офіційно про своє висунення поки говорити не готовий. «Всі рішення про свою участь, я прийму під час початку виборчої кампанії. Вона розпочнеться 1 вересня. Для мене це не просто округ, а моя мала батьківщина. Хтось зараз намагається раптом знайти родинне коріння на цьому окрузі, хтось шукає якісь зв'язки, а для мене це рідний регіон», - коментує екс-нардеп.

Крім цих двох кандидатів, на окрузі вже засвітилися екс-нардеп від «Свободи» Андрій Іллєнко, дружина черкаського мера Валерія Бондаренко (кандидат від «За майбутнє»), колишній в'язень Кремля Роман Сущенко (кандидат від «Європейської солідарності»). Однак, шанси цих кандидатів, за словами місцевих експертів, поки що оцінюються як невисокі.

При цьому, вже зараз деякі кандидати звинувачують владу в застосуванні адмінресурсу.

«Коли я приїжджаю в різні громади, я попереджаю про це заздалегідь, а представники обласної держадміністрації, які працюють радниками Олександра Скічка, дзвонять главам громад і кажуть, щоб людей не допускали до мене на зустрічі. Або оренда рекламних площ - власникам теж ставлять умову, чи буде на цій площині висіти інформація про голубів чи ні. Але суспільство зараз грамотне, є можливості спілкуватися різними способами», - розповідає Владислав Голуб. Також, за його словами, представники команди Войцеховського вже проводять опитування і збирають персональні дані жителів.

Корнієнко у відповідь на це пояснює, що таким чином у Войцеховського проводять заміри ставлення до балотування мера Золотоноші та вивчають місцеві проблеми: «Зараз відбувається вивчення думки людей, ми завжди це робимо, коли висуваємо на округах кандидатів, ми його вивчаємо. Команда Войцеховського запропонувала імпровізоване вуличне соцопитування, яке буде проходити в наметах, і інших формах. Це буде вивчення і проблем, і думки жителів про балотування Віталія».

У місцевому осередку Комітету виборців України також повідомили «Телеграфу», що поки не бачать серйозного застосування адмінресурсу, хоча і відзначають, що виборча кампанія на окрузі вже почалася. «Я не можу сказати, що я бачу підключення адміністративного ресурсу. Але активність багатьох кандидатів є. Людей 5-6 активно ведуть кампанію, і їздять по селах, розвішують білборди. Голуб активно веде кампанію, кандидат від ЄС Сущенко, (Ігор - авт.) Зайчук від Нацкорпусу, Іллєнко від Свободи. А у "Слуги народу" відразу три кандидати починають кампанію, це схоже на внутрішньовидову боротьбу - (Сергій - авт.) Дудка, Лісовий і Войцеховський і виглядає дивно», - коментує експерт КВУ Максим Михлик.

Незважаючи на те, що виборча кампанія офіційно починається тільки у вересні, вже зараз можна прогнозувати, що гонка не буде легкою і так само просто перемогти представнику від «Слуги народу», як в 2019 році, вже не вдасться.