Біля найбільшого вантового мосту в Україні почалося "Велике будівництво" мосту для поїздів

Служба автомобільних доріг у Запорізькій області опублікувала відеомодель майбутнього залізничного шляхопроводу, який зводять у Запоріжжі у складі Автотранспортної магістралі через р. Дніпро. Роботи ведуться в рамках програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Як зазначають у Службі, відеомодель демонструє, як приблизно виглядатиме проїзд транспорту під залізницею.

Проєкт передбачає зведення залізничного шляхопроводу (споруда №18), під яким буде проходити заїзд з боку вулиці Тюленіна на новозбудований вантовий міст через Дніпро.

"Наразі на споруді №18 виконуються роботи з розробки ґрунту котловану проміжної опори №1, а також виконується віброзанурення шпунтових паль на проміжній опорі №2", — йдеться у повідомленні.

Автотранспортна магістраль через Дніпро у Запоріжжі — це магістраль безперервного руху довжиною понад 9 км, яка складається з 6 транспортних розв’язок, у складі яких 26 штучних споруд, в тому числі два позакласні мости з окремими спорудами під кожний напрямок руху.

Офіційне будівництво стартувало 2004 році, але згодом було зупинене. У грудні 2020 у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" відкрили проїзд першим проїздом балкового мосту, який з'єднав район Бабурка та острів Хортиця через річку Старий Дніпро.

22 січня 2022 року відкрили автомобільний рух першим проїздом вантового мосту, який з'єднав Хортицю з центром Запоріжжя. Він також став найбільшим вантовим мостом в Україні.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що в рамках програми по всій Україні вже оновили близько 14 тисяч кілометрів доріг, або 40% основної мережі.