Возле самого большого вантового моста в Украине началась "Большая стройка" моста для поездов

Служба автомобильных дорог в Запорожской области опубликовала видеомодель будущего железнодорожного путепровода, возводимого в Запорожье в составе Автотранспортной магистрали через Днепр. Работы ведутся в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Как отмечают в Службе, видеомодель демонстрирует, как будет примерно выглядеть проезд транспорта под железной дорогой.

Проект предполагает возведение железнодорожного путепровода (сооружение №18), под которым будет проходить заезд со стороны улицы Тюленина на новопостроенный вантовый мост через Днепр.

"В настоящее время на сооружении №18 выполняются работы по разработке грунта котлована промежуточной опоры №1, а также выполняется вибропогружение шпунтовых свай на промежуточной опоре №2", — говорится в сообщении.

Автотранспортная магистраль через Днепр в Запорожье — это магистраль непрерывного движения протяженностью более 9 км, которая состоит из 6 транспортных развязок, в составе которых 26 искусственных сооружений, в том числе два внеклассовых моста с отдельными сооружениями под каждое направление движения.

Официальное строительство стартовало в 2004 году, но впоследствии было остановлено. В декабре 2020 года в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" открыли проезд первым проездом балкового моста, который соединил район Бабурка и остров Хортица через реку Старый Днепр

22 января 2022 года открыли автомобильное движение первым проездом вантового моста, который соединил Хортицу с центром Запорожья. Он также стал самым большим вантовым мостом в Украине.

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в рамках программы по всей Украине уже обновили около 14 тысяч километров дорог, или 40% основной сети.