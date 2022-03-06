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До Запоріжжя прибуло чотири вагони з гуманітарною допомогою

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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До Запоріжжя прибуло чотири вагони з гуманітарною допомогою Новина оновлена 06 березня 2022, 11:38

"Мами, які перебувають в скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу"

До Запоріжжя прибуло чотири вагони гуманітарної допомоги? повідомляє у Telegram заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Вагони містять продукти харчування, медикаменти, засоби гігієни, ковдри, теплі речі. До міста надійшли також харчування та засоби гігієни для дітей, дитячі візочки.

"Мами, які перебувають в скрутних умовах, отримають допомогу в першу чергу. Допомога розподілятиметься штабом, піклуємось про тих, кому найважче", — зазначив Кирило Тимошенко.

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#Запоріжжя
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