В Запорожье прибыли четыре вагона с гуманитарной помощью
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"Мамы, находящиеся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь"
В Запорожье прибыли четыре вагона гуманитарной помощи, сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.
В вагонах продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одеяла, теплые вещи. В город поступили также питание и средства гигиены для детей, детские коляски.
"Мамы, которые находятся в тяжелых условиях, получат помощь в первую очередь. Помощь будет распределяться штабом, заботимся о тех, кому труднее всего", — отметил Кирилл Тимошенко.
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