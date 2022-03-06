Укр

В Запорожье прибыли четыре вагона с гуманитарной помощью

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
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В Запорожье прибыли четыре вагона с гуманитарной помощью Новость обновлена 06 марта 2022, 11:38

"Мамы, находящиеся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь"

В Запорожье прибыли четыре вагона гуманитарной помощи, сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В вагонах продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одеяла, теплые вещи. В город поступили также питание и средства гигиены для детей, детские коляски.

"Мамы, которые находятся в тяжелых условиях, получат помощь в первую очередь. Помощь будет распределяться штабом, заботимся о тех, кому труднее всего", — отметил Кирилл Тимошенко.

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