В Запорожье прибыли четыре вагона с гуманитарной помощью

"Мамы, находящиеся в трудных условиях, получат помощь в первую очередь"

В Запорожье прибыли четыре вагона гуманитарной помощи, сообщает в Telegram заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

В вагонах продукты питания, медикаменты, средства гигиены, одеяла, теплые вещи. В город поступили также питание и средства гигиены для детей, детские коляски.

"Мамы, которые находятся в тяжелых условиях, получат помощь в первую очередь. Помощь будет распределяться штабом, заботимся о тех, кому труднее всего", — отметил Кирилл Тимошенко.