Крок до лікування ВІЛ: вчені знайшли пацієнта з особливими клітинами

За 2020 рік у світі підхопили ВІЛ близько 1,5 млн осіб.

У світі зафіксували другий випадок самолікування від вірусу імунодефіциту людини.

Наукову статтю, присвячену цій темі, було опубліковано в журналі Annals of Internal Medicine.

У двох пацієнтів за історію дослідження вірусу імунітет знищив його самостійно. Перший випадок був у пацієнта із Сан-Франциско. Другий – у 30-річної жінки з Есперанси в Аргентині.

Вірус імунодефіциту поміщає свій резервуар в ДНК і звідти з’являються його нові частинки. У цих пацієнтів організм за допомогою клітин, які називають Т-кілери, не дає вірусу відтворюватись із резервуарів без застосування препаратів.

Як повідомляє ВООЗ, на кінець минулого року у світі було понад 37 мільйонів людей, інфікованих ВІЛ.

Проти вірусу немає лікування – терапія може допомогти лише продовжити життя. Вчені сподіваються, що вивчивши клітини пацієнта, який переміг ВІЛ у 2020 та нещодавно виявленої жінки, вони знайдуть спільну рису в клітинній реакції. Це може допомогти знайти засіб лікування вірусу для пацієнтів, у яких імунна система не виробляє клітини, що вбивають ВІЛ.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні є ризик чергової хвилі коронавірусу найближчим часом.

Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.