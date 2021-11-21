Крок до лікування ВІЛ: вчені знайшли пацієнта з особливими клітинами
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За 2020 рік у світі підхопили ВІЛ близько 1,5 млн осіб.
У світі зафіксували другий випадок самолікування від вірусу імунодефіциту людини.
Наукову статтю, присвячену цій темі, було опубліковано в журналі Annals of Internal Medicine.
У двох пацієнтів за історію дослідження вірусу імунітет знищив його самостійно. Перший випадок був у пацієнта із Сан-Франциско. Другий – у 30-річної жінки з Есперанси в Аргентині.
Вірус імунодефіциту поміщає свій резервуар в ДНК і звідти з’являються його нові частинки. У цих пацієнтів організм за допомогою клітин, які називають Т-кілери, не дає вірусу відтворюватись із резервуарів без застосування препаратів.
Як повідомляє ВООЗ, на кінець минулого року у світі було понад 37 мільйонів людей, інфікованих ВІЛ.
Проти вірусу немає лікування – терапія може допомогти лише продовжити життя. Вчені сподіваються, що вивчивши клітини пацієнта, який переміг ВІЛ у 2020 та нещодавно виявленої жінки, вони знайдуть спільну рису в клітинній реакції. Це може допомогти знайти засіб лікування вірусу для пацієнтів, у яких імунна система не виробляє клітини, що вбивають ВІЛ.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні є ризик чергової хвилі коронавірусу найближчим часом.
Важливо! Цей матеріал підготовлений журналістом "Телеграфа" на підставі актуальних досліджень та має інформаційний характер, а не заклик до дії. Будь-яке рішення щодо здоровʼя має бути узгоджене з вашим лікарем.
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