Небезпечно правцем і сказом: що робити, якщо покусала собака

Після укусів тварин є ризик підчепити небезпечні хвороби, тому варто відразу звертатися до лікарів.

В Україні досі немає чіткого державного механізму контролю над бродячими тваринами, а тому здебільшого наглядом за ними займаються різні волонтерські організації. Природно така ситуація може призвести до того, що зустріч з бездомними собаками може обернутися неприємними наслідками.

Про те, як уникнути важких наслідків, пише медичний онлайн-хаб Doc.ua.

Хоч собаки часто не накидаються на людей без причин, але все ж таки прогулянки малонаселеними районами міст загрожують зустріччю зі зграєю бродячих тварин, які не завжди раді бачити "чужаків" на своїй території.

Що робити, коли покусав собака?

Насамперед варто запам’ятати прикмети собаки, а по можливості зробити її фотографію. Якщо тварина домашня і знаходилася біля господаря, то варто уточнити у нього інформацію про те, чи вона отримувала щеплення, якою вакциною і коли це було зроблено. Оскільки різні препарати мають різні терміни дії, це може вплинути на подальші дії.

Якщо вас покусала домашня тварина, то ви маєте право вимагати від її власника компенсацію за заподіяну шкоду.

Навіть якщо собака не прокусила шкіру, місце укусу варто промити водою з милом, господарське підійде для цих цілей краще через більш високий вміст лугу. Лише після цього ранку можна обробляти антисептиком і то підійде не будь-який.

Краще використовувати перекис водню, а ось використовувати йод, зеленку або спирт не рекомендується, бо вони можуть уповільнити процес загоєння.

Після цього необхідно накласти на ранку тугу марлеву пов’язку та звернутися до лікарів. Якщо після укусу виникла сильна кровотеча, то варто відразу викликати швидку.

У будь-якому випадку займатися самолікуванням не варто, якщо собака прокусила шкіру до крові, то існує серйозна небезпека підчепити якусь інфекційну хворобу на зразок правця. Але особливо небезпечним у цьому випадку є сказ.

Лікування від сказу не існує, врятувати від нього може лише вчасно пройдена процедура вакцинації. А тому не варто витрачати час, а натомість необхідно відразу ж звернутися до травмпункту.

Важливо: насамперед лікарі захочуть подивитися на те, чи собака прокусив одяг, у якому знаходився потерпілий у момент укусу, а тому необхідно взяти його з собою.

Будь-яку собаку, що вкусила, лікарі розцінюють як шалену, доти поки не буде підстави вважати зворотне. Отже, вони обов’язково запитають про прикмети тварини, а також про адресу, де стався напад. Фотографія тварини дозволить ветеринарам швидше знайти собаку, що вас покусала.

Вакцинації від сказу боятися не варто, страшилки про 40 уколів уже залишились у минулому. Нині пацієнту запропонують отримати 5 щеплень протягом місяця.

Також постраждалому запропонують отримати щеплення від правця, якщо він його не отримував раніше.

Якщо рана серйозна, то може знадобитися додаткове хірургічне втручання.

Нагадаємо, до контактів з тваринами варто ставитись з обережністю, оскільки навіть котячі подряпини можуть стати причиною хвороб. Виявляється, існує навіть спеціальний термін, що означає так звану "хворобу котячих подряпин".