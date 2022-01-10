Чим небезпечні котячі подряпини: пояснення фахівця

Навіть домашній улюбленець здатний принести в організм людини не дуже приємну інфекцію

Багато власників котів і кішок знають не з чуток, що таке — подряпані руки. Найчастіше хвостатий друг випускає пазурі під час гри, не розуміючи, що людська шкіра набагато тонша за котячу. Однак ми прощаємо улюбленцям все, будучи певні, що ранки скоро загояться.

Втім, за словами терапевта та гастроентеролога Віри Самсонової, котячі подряпини можуть нести у собі додаткову небезпеку, передає "Телеграф".

Виявляється, існує навіть спеціальний термін, що означає так звану "хворобу котячих подряпин". Одним словом фахівці називають його "феліноз" або "бартонельоз".

Серед найбільш характерних симптомів цього захворювання, що виявляється після появи подряпин від котячих пазурів, називають:

невелике підвищення температури;

загальну втому, сильну стомлюваність;

поява ознобу та тремтіння;

збільшення лімфовузлів.

Також запалюється місце проникнення бактерій — на шкірі, де залишені ранки, або, наприклад, слизова оболонка — якщо хвороба проникла через слину.

Віра Самсонова підкреслює, що дуже часто феліноз не діагностують — всі ознаки зазвичай списують на звичайне ГРВІ. Однак лімфовузли можуть залишатися збільшеними протягом місяця і навіть більше, що доставлятиме додатковий дискомфорт.

Коти не розуміють, що наша шкіра менш міцна, ніж їх

Лікар наголошує: це справді дуже легка хвороба. Але за певного збігу обставин феліноз може швидко перерости в хронічне захворювання.

За словами Самсонової, "хвороба котячих подряпин" може стати кроком до:

ураження суглобів (артрозу);

збільшення селезінки або печінки;

постійного підвищення температури;

гострої агресивності та дратівливості;

бактеріальної пневмонії;

різкого та хворобливого схуднення.

Найгірше доводиться через феліноз людям з особливо зниженим імунітетом — з ВІЛ, раком або після хіміотерапії.

Важливо розуміти: зовні зрозуміти, чи ваша кішка є носієм інфекції, просто неможливо. Проте не буде зайвим перевіритись у ветеринара, а також регулярно перевіряти вихованця на бліх — інфекція передається тварині саме через укуси цих паразитів.

Якщо подряпин не вдалося уникнути, ретельно промийте "атаковане" місце водою з милом, можна обробити антисептиком.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про нове дослідження вчених із університету Ліверпуля, присвячене котам. Виявилося, що наші хвостаті улюбленці можуть бути схильні до різних психозів.