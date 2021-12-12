Ваша кішка – психопатка! Вчені шокували новим дослідженням

Така поведінка вважається відхиленням виключно з людської точки зору

Дослідники, які представляють університет Ліверпуля Джона Мурса, дійшли до висновку, що всі домашні кішки схильні до психопатії, адже цим тваринам зовсім не притаманні співчуття та каяття.

Такі дані були оприлюдненні на порталі ScienceDirect.

Як встановила група дослідників, до списку психопатів можна віднести майже усіх домашніх кішок, але боятися пухнастиків все ж не варто.

Такі висновки були зробленні після розробки спеціального опитування "Cat Triarchic Plus (CAT-Tri+)", куди занесли твердження типу: "Моя кішка голосно мʼявкає або виє без видимої на те причини", "Моя кішка без причини бігає по квартирі\дому", "Здається, моя кішка не почувається винною через свою погану поведінку" тощо.

Серед 549 власників котів, лише 46 спростували такий опис поведінки своїх улюбленців.

Також в результаті дослідження було встановлено, що пухнастики мають високий ступінь сміливості та схильні до розладів уваги, але при цьому, у них практично повністю відсутні такі риси як співчуття та каяття.

Вчені наголошують, що домашні кішки відрізняються від інших своєю недружелюбністю як до людей, так і до інших тварин, що також свідчить про їх психопатію.

Раніше "Телеграф" писав про ще одного пухнастика з Житомира, якого визнали першим та єдиним соціалізованим котом та навіть занесли до списку рекордсменів за версією Книги рекордів України.