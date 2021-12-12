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Ваша кошка – психопатка! Ученые шокировали новым исследованием

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Ученые назвали кошек "психопатами"
Ученые назвали кошек "психопатами"

Такое поведение считается отклонением исключительно с человеческой точки зрения

Исследователи, представляющие университет Ливерпуля Джона Мурса, пришли к выводу, что все домашние кошки подвержены психопатии, ведь этим животным совсем не присущи сочувствие и раскаяние.

Эти данные были обнародованы на портале ScienceDirect.

Как установила группа исследователей, к списку психопатов можно отнести почти всех домашних кошек, но бояться пушистиков все же не стоит.

Такие выводы были сделаны после разработки специального опроса "Cat Triarchic Plus (CAT-Tri+)", куда занесли утверждения типа: "Моя кошка громко мяукает или воет без видимой причины", "Моя кошка без причины бегает по квартире\дому", "Кажется, моя кошка не чувствует себя виноватой из-за своего плохого поведения" и подобные.

Среди 549 владельцев кошек, только 46 опровергли такое описание поведения своих любимцев.

Также в результате исследования было установлено, что пушистики обладают высокой степенью смелости и склонны к расстройствам внимания, но при этом у них практически полностью отсутствуют такие черты как сочувствие и раскаяние.

Ученые отмечают, что домашние кошки отличаются от других своей недружелюбностью как к людям, так и другим животным, что также свидетельствует об их психопатии.

Ранее "Телеграф" писал еще об одном пушистике из Житомира, которого признали первым и единственным социализированным котом и даже занесли в список рекордсменов по версии Книги рекордов Украины.

Теги:
#Исследование #Кот #Кошка #Животное #Псих #Научные работники #Вчені
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