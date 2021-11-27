Самый социализированный кот в Украине: житомирский Микки попал в Книгу Рекордов (видео, фото)

Микки получил диплом рекордсмена в категории "Уникальные животные"

Звание "первый социализированный кот" по версии Книги рекордов Украины получил житомирский Микки, владелицей которого является местная жительница — Наталья Зубарева.

Диплом уникальному рекордсмену вручили в четверг, 25 ноября, передает "Суспільне".

Диплом первого в Украине социализированного кота

Микки – обычный котик с улицы, уже несколько лет он проживает в семье житомирянки, подарившей ему новую жизнь.

Очевидно ухаживает за ним женщина хорошо, ведь 5-летний рекордсмен весит восемь с половиной килограммов.

По ее словам Микки носит сангвинистический характер, но иногда может и лапой ударить. Владелица животного считает это своей заслугой, ведь применила к нему особый подход: учит кота хорошо реагировать на людей и быть социализированным.

Новоиспеченный рекордсмен даже знает несколько команд: "ходить" и "лежать". Наталья отмечает, что это даже не дрессура, а просто его образ жизни.

Местные жители на кота в детской коляске реагируют по-разному — есть и критикующие. Но женщину это не останавливает и она продолжает "создавать новую эпоху обращения с животными".

Уникальный кот Микки в коляске

Как сообщила в комментарии изданию ветеринар Антонина Андриевская, успокоив критиков, такие ситуации для кошек не являются стрессом, ведь к подобным "проделкам" владельцев они приучены с детства.

Напомним также, как в Британии кот, которого супруги потеряли во время медового месяца неподалеку от Бирмингема, вернулся домой через 10 лет блужданий.