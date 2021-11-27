Самый социализированный кот в Украине: житомирский Микки попал в Книгу Рекордов (видео, фото)
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Микки получил диплом рекордсмена в категории "Уникальные животные"
Звание "первый социализированный кот" по версии Книги рекордов Украины получил житомирский Микки, владелицей которого является местная жительница — Наталья Зубарева.
Диплом уникальному рекордсмену вручили в четверг, 25 ноября, передает "Суспільне".
Микки – обычный котик с улицы, уже несколько лет он проживает в семье житомирянки, подарившей ему новую жизнь.
Очевидно ухаживает за ним женщина хорошо, ведь 5-летний рекордсмен весит восемь с половиной килограммов.
По ее словам Микки носит сангвинистический характер, но иногда может и лапой ударить. Владелица животного считает это своей заслугой, ведь применила к нему особый подход: учит кота хорошо реагировать на людей и быть социализированным.
Новоиспеченный рекордсмен даже знает несколько команд: "ходить" и "лежать". Наталья отмечает, что это даже не дрессура, а просто его образ жизни.
Местные жители на кота в детской коляске реагируют по-разному — есть и критикующие. Но женщину это не останавливает и она продолжает "создавать новую эпоху обращения с животными".
Как сообщила в комментарии изданию ветеринар Антонина Андриевская, успокоив критиков, такие ситуации для кошек не являются стрессом, ведь к подобным "проделкам" владельцев они приучены с детства.
Напомним также, как в Британии кот, которого супруги потеряли во время медового месяца неподалеку от Бирмингема, вернулся домой через 10 лет блужданий.
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