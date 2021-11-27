Найсоціалізованіший кіт в Україні: житомирський Міккі потрапив до Книги Рекордів (відео, фото)

Міккі отримав диплом рекордсмена за категорією "Унікальні тварини"

Звання "перший соціалізований кіт" за версією Книги рекордів України отримав житомирський Міккі, власницею якого є місцева жителька — Наталія Зубарева.

Диплом унікальному рекордсмену вручили у четвер, 25 листопада, — передає Суспільне.

Диплом першого в Україні соціалізованого кота

Міккі — звичайний котик з вулиці, вже кілька років він проживає у родині житомирянки, яка подарувала йому нове життя.

Вочевидь доглядає за ним пані гарно, адже 5-річний рекордсмен важить вісім з половиною кілограмів.

За її словами Міккі має сангвіністичний характер, але іноді можей й лапою вдарити. Власниця тварини вважає це своєю заслугою, адже застосувала до нього особливий підхід: навчає кота гарно реагувати на людей та бути соціалізованим.

Новоспечений рекордсмен навіть знає кілька команд: "ходити" і "лежати". Наталія зазначає, що це навіть не дресура, а просто його стиль життя.

Місцеві жителі на кота у дитячій колясці реагують по-різному — є й ті, хто критикує. Але жінку це не спиняє і вона продовжує "створювати нову епоху поводження з тваринами".

Унікальний кіт Міккі у колясці

Як повідомила у коментарі виданню ветеринар Антоніна Андрієвська, заспокоївши критиків, такі ситуації для котів не є стресом, адже до подібних "витівок" власників вони привчені з дитинства.

Нагадаємо також, як у Британії кіт, якого подружжя загубило під час медового місяця неподалік Бірмінгема, повернувся додому через 10 років блукань.