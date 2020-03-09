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Лайфхаки, як правильно підбирати гардероб

Лайфхаки, як правильно підбирати гардероб
14:54 Пн, 9 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: unsplash

Новини шоу бізнесу:Як позбутися від одвічного «нічого надіти».

Велика законодавиця моди Коко Шанель говорила, що у жінки є тільки одна можливість справити перше враження. Тому кожен раз треба виглядати стильно незалежно від ситуації. Для цього необхідно дотримуватися кількох правил при складанні гардероба. Вони допоможуть вибрати одяг правильно, враховуючи всі особливості.

Доречність

Часто шафа ломиться від великої кількості одягу, але при цьому жінка каже, що їй нічого надіти. Це буває в тому випадку, якщо всі речі різні за стилем, вони не поєднуються між собою. Тоді не вийде створити комплект, поєднуючи між собою одяг. Тому слід купувати ті речі, які будуть доречні для віку жінки та роду її занять. Крім того, одяг підбирається таким чином, щоб речі могли добре поєднуватися між собою. Це треба враховувати в першу чергу.

Індивідуальні особливості

Щоб грамотно скласти гардероб, необхідно враховувати особливості своєї фігури. Тоді можна уникнути невдалих покупок, а придбати тільки ті речі, які підкреслюють всі переваги фігури. Недоліки, навпаки, одяг допоможе приховати.

Знаючи свій кольоротип, жінка зможе підібрати колірну палітру, що їй йде. Гардероб буде складено з урахуванням індивідуальних особливостей конкретної жінки.

Якість

Речі хорошої якості і простого крою будуть в моді завжди. Це допоможе жінці не мучитися вічним питанням: що сьогодні вдягти? Також якісні речі довго не втрачають виду. Тому вони завжди будуть мати респектабельний вигляд. В одязі високої якості жінка виглядає дорого і тому відчуває себе впевнено. Це дуже важливо, оскільки без впевненості у власній привабливості важко зробити правильне враження.

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Речі за розміром

Всі речі необхідно купувати згідно з тим розміром, який носить жінка. Сподіватися, що ту чи іншу річ вийде надіти після того, як підуть зайві кілограми, не варто. В іншому випадку ці речі можуть так і провисіти в шафі довгий час, при цьому жодного разу вони не будуть надіті.

Аксесуари

В одному і тому ж одязі можна щодня виглядати по-різному, якщо підбирати різні аксесуари. Тому хустки, шарфи, біжутерія, ремені жіночі потрібно обов'язково купувати. Вони допоможуть доповнити та урізноманітнити будь-який комплект.

Знаючи ці нехитрі принципи, жінка зможе завжди виглядати стильно і справити приємне враження.

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Гардероб, Стиль, Шопинг, плаття, Одяг, Поради.
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