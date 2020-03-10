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Модні брови 2020, які вони повинні бути

Модні брови 2020, які вони повинні бути
13:21 Вт, 10 Березень 2020 Телеграф ukr.media Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Трендові акценти.

Найчастіша помилка, яку допускають дівчата при оформленні брів, це надмірна корекція — при цьому сильно спотворюється природна форма. Якщо хочете знайти свою ідеальну форму, краще зверніться до професіонала — він врахує пропорції, риси і особливості вашого обличчя.

Головне, не відходити далеко від природної форми — найчастіше вона найкраща! Із загальних універсальних порад: власницям високого широкого чола підійдуть пухнасті, кущисті брови. Вузьке витягнуте обличчя добре урівноважать брови прямої форми без явно вираженого вигину. А для дівчат з витонченими рисами обличчя підійдуть легкі елегантні брови з м'яким вигином.

 
 
 
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Last week in Paris- so lucky to wear my favorite piece from the @chanelofficial spring 2020 couture collection to celebrate @glendabailey & the opening of the @harpersbazaarus exhibition ‘Harper’s Bazaar: First in Fashion’ at the Museé des Art Décoratifs

Публикация от Gigi Hadid (@gigihadid)

Сьогоднішній тренд — це так зване «повітря». Модні брови — це натуральні брови. Вони повинні виглядати супер-природно, як ніби ви їх зовсім не чіпали, але при цьому доглянуто. До речі, часто за таким візуальним ефектом стоїть кропітка робота майстра і цілий комплекс маніпуляцій по догляду, фарбування та корекції. 

 
 
 
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Happy Birthday #TaylorHill (@taylor_hill).

Публикация от Hung Vanngo (@hungvanngo)

Що стосується догляду за бровами, тут є одне золоте правило для всіх. Використовуйте масло для брів (наносити перед сном, після догляду за обличчям), а також раз на тиждень робіть легкий пілінг брів. Якщо ви фарбуєте брови і хочете, щоб колір протримався довше, то догляд слід розпочинати через 1,5-2 тижні після процедури фарбування. А для укладання брів використовуйте гелі, туш або навіть лак для волосся — вибирайте в залежності від структури волосся і бажаного ефекту.

Ідеї ніжного, нюдового манікуру (Фото)

Які брови в моді у 2020 році? Універсальної відповіді немає. Був період, коли всі прагнули вищипнути брови в ниточку, потім відрощували їх, прагнучи до форми Кари Делевінь. Зараз в моді природність, натуральність і акуратна форма. Але якщо все ж хочете відростити брови і зробити їх більш густими, привчіть себе ходити на корекцію до вашого улюбленого майстра і розлучіться з домашнім пінцетом. І не забувайте про щоденний домашній догляд.

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Мода, Макияж, Тренд, Брови, Жінки, Модні брови.
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