Модні брови 2020, які вони повинні бути

Новини шоу бізнесу:Трендові акценти.

Найчастіша помилка, яку допускають дівчата при оформленні брів, це надмірна корекція — при цьому сильно спотворюється природна форма. Якщо хочете знайти свою ідеальну форму, краще зверніться до професіонала — він врахує пропорції, риси і особливості вашого обличчя.

Головне, не відходити далеко від природної форми — найчастіше вона найкраща! Із загальних універсальних порад: власницям високого широкого чола підійдуть пухнасті, кущисті брови. Вузьке витягнуте обличчя добре урівноважать брови прямої форми без явно вираженого вигину. А для дівчат з витонченими рисами обличчя підійдуть легкі елегантні брови з м'яким вигином.

Сьогоднішній тренд — це так зване «повітря». Модні брови — це натуральні брови. Вони повинні виглядати супер-природно, як ніби ви їх зовсім не чіпали, але при цьому доглянуто. До речі, часто за таким візуальним ефектом стоїть кропітка робота майстра і цілий комплекс маніпуляцій по догляду, фарбування та корекції.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Happy Birthday #TaylorHill (@taylor_hill). Публикация от Hung Vanngo (@hungvanngo) 5 Мар 2020 в 3:31 PST

Що стосується догляду за бровами, тут є одне золоте правило для всіх. Використовуйте масло для брів (наносити перед сном, після догляду за обличчям), а також раз на тиждень робіть легкий пілінг брів. Якщо ви фарбуєте брови і хочете, щоб колір протримався довше, то догляд слід розпочинати через 1,5-2 тижні після процедури фарбування. А для укладання брів використовуйте гелі, туш або навіть лак для волосся — вибирайте в залежності від структури волосся і бажаного ефекту.

Ідеї ніжного, нюдового манікуру (Фото)

Які брови в моді у 2020 році? Універсальної відповіді немає. Був період, коли всі прагнули вищипнути брови в ниточку, потім відрощували їх, прагнучи до форми Кари Делевінь. Зараз в моді природність, натуральність і акуратна форма. Але якщо все ж хочете відростити брови і зробити їх більш густими, привчіть себе ходити на корекцію до вашого улюбленого майстра і розлучіться з домашнім пінцетом. І не забувайте про щоденний домашній догляд.