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Як носити речі з тропічним принтом: модні поради від Андре Тана (Фото)

Як носити речі з тропічним принтом: модні поради від Андре Тана (Фото)
02:21 Чт, 12 Березень 2020 Телеграф 24tv.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Одразу після феєричного виходу Дженніфер Лопес на показі Versace весь світ не мав сумнівів: тропічний принт стане трендом нового сезону.

Так і сталось: всі популярні бренди презентували свої колекції із таким вбранням. Та з чим його носити – порадив український дизайнер Андре Тан.

На інстаграм-сторінці він опублікував черговий допис, який привернув увагу всіх модниць. Андре Тан, який також презентував колекцію літнього одягу з тропічним принтом, на прикладах вирішив показати, чому варто придбати трендове вбрання. 

Тропічний принт! Сподіваюся, пам'ятають ефектну появу Дженніфер Лопес в тропічному платті від Versace? Ось-ось! Головний тренд майбутнього літа був визначений моментально. Мотузка замість пояса! Ну звичайно! Як джунглі без мотузки? Саме вона стане головним аксесуаром цієї весни! Ідеально як під елегантне плаття, так і під утилітарний комбінезон, – зазначив Андре Тан. 

 
 
 
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Как носить одежду в тропический принт в самом неподходящем для тропических фантазий месте? Даже в том случае, когда у вас под ногами раскалённый городской асфальт, самый трендовый принт сезона весна-лето 2020 в силах мгновенно доставить вас на тропический остров Носить одежду с пальмовыми листьями уместно везде! В противном случае вы просто лишаете себя ярких и запоминающихся образов. Тропический принт уместен даже в офисе! А если вы захотите уменьшить его излишнюю экспрессивность, достаточно разбавить образ однотонным жакетом Смотрите и вдохновляйтесь сочными образами предстоящего лета А как бы вы просочетали тропики в городе? #андретан #andretan

Публикация от ANDRE TAN - дизайнерский бренд (@atan.ua)

Дизайнер переконує, речі з тропічним принтом будуть стильно виглядати і на модницях, які не можуть поїхати на курорт. Носити таке вбрання можна усюди: на вечірки, в офіс чи на романтичні зустріч з коханим. В будь-якому випадку дівчина виглядатиме яскраво та ефектно. 

Як використовувати хустку у своїй зачісці

"Носити одяг з пальмовим листям доречно скрізь! В іншому випадку ви просто позбавляєте себе яскравих образів. Тропічний принт доречний навіть в офісі! А якщо ви захочете зменшити його зайву експресивність, досить розбавити образ однотонним жакетом. Тож дивіться і надихайтеся соковитими образами майбутнього літа", – додав модельєр.

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Все по темі:

Мода, Лопес, Versace, Тренд, Андре Тан, Весна, Поради, Тропічний принт.
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