Як носити речі з тропічним принтом: модні поради від Андре Тана (Фото)

Новини шоу бізнесу:Одразу після феєричного виходу Дженніфер Лопес на показі Versace весь світ не мав сумнівів: тропічний принт стане трендом нового сезону.

Так і сталось: всі популярні бренди презентували свої колекції із таким вбранням. Та з чим його носити – порадив український дизайнер Андре Тан.

На інстаграм-сторінці він опублікував черговий допис, який привернув увагу всіх модниць. Андре Тан, який також презентував колекцію літнього одягу з тропічним принтом, на прикладах вирішив показати, чому варто придбати трендове вбрання.

Тропічний принт! Сподіваюся, пам'ятають ефектну появу Дженніфер Лопес в тропічному платті від Versace? Ось-ось! Головний тренд майбутнього літа був визначений моментально. Мотузка замість пояса! Ну звичайно! Як джунглі без мотузки? Саме вона стане головним аксесуаром цієї весни! Ідеально як під елегантне плаття, так і під утилітарний комбінезон, – зазначив Андре Тан.

Дизайнер переконує, речі з тропічним принтом будуть стильно виглядати і на модницях, які не можуть поїхати на курорт. Носити таке вбрання можна усюди: на вечірки, в офіс чи на романтичні зустріч з коханим. В будь-якому випадку дівчина виглядатиме яскраво та ефектно.

"Носити одяг з пальмовим листям доречно скрізь! В іншому випадку ви просто позбавляєте себе яскравих образів. Тропічний принт доречний навіть в офісі! А якщо ви захочете зменшити його зайву експресивність, досить розбавити образ однотонним жакетом. Тож дивіться і надихайтеся соковитими образами майбутнього літа", – додав модельєр.