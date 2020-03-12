Як носити речі з тропічним принтом: модні поради від Андре Тана (Фото)

Так і сталось: всі популярні бренди презентували свої колекції із таким вбранням. Та з чим його носити – порадив український дизайнер Андре Тан.
На інстаграм-сторінці він опублікував черговий допис, який привернув увагу всіх модниць. Андре Тан, який також презентував колекцію літнього одягу з тропічним принтом, на прикладах вирішив показати, чому варто придбати трендове вбрання.
Тропічний принт! Сподіваюся, пам'ятають ефектну появу Дженніфер Лопес в тропічному платті від Versace? Ось-ось! Головний тренд майбутнього літа був визначений моментально. Мотузка замість пояса! Ну звичайно! Як джунглі без мотузки? Саме вона стане головним аксесуаром цієї весни! Ідеально як під елегантне плаття, так і під утилітарний комбінезон, – зазначив Андре Тан.
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Как носить одежду в тропический принт в самом неподходящем для тропических фантазий месте? Даже в том случае, когда у вас под ногами раскалённый городской асфальт, самый трендовый принт сезона весна-лето 2020 в силах мгновенно доставить вас на тропический остров Носить одежду с пальмовыми листьями уместно везде! В противном случае вы просто лишаете себя ярких и запоминающихся образов. Тропический принт уместен даже в офисе! А если вы захотите уменьшить его излишнюю экспрессивность, достаточно разбавить образ однотонным жакетом Смотрите и вдохновляйтесь сочными образами предстоящего лета А как бы вы просочетали тропики в городе? #андретан #andretan
Дизайнер переконує, речі з тропічним принтом будуть стильно виглядати і на модницях, які не можуть поїхати на курорт. Носити таке вбрання можна усюди: на вечірки, в офіс чи на романтичні зустріч з коханим. В будь-якому випадку дівчина виглядатиме яскраво та ефектно.
"Носити одяг з пальмовим листям доречно скрізь! В іншому випадку ви просто позбавляєте себе яскравих образів. Тропічний принт доречний навіть в офісі! А якщо ви захочете зменшити його зайву експресивність, досить розбавити образ однотонним жакетом. Тож дивіться і надихайтеся соковитими образами майбутнього літа", – додав модельєр.