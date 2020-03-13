Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020

Поряд з новими техніками і течіями в нейл-арте, існують маленькі хитрощі, що дозволяють отримати новомодний манікюр і дизайн нігтів, що виглядає чудово в будь-якому стилі виконання. І мова йде про трендовому матовому дизайні нігтів на прийдешній сезон 2019-2020.

З подібним матовим покриттям на нігтиках вам забезпечені захоплені погляди. При цьому, матовий манікюр відмінно виглядає на довгих і коротких нігтях будь-якої форми, що робить його більш, ніж універсальним.

Багато топові нейл-майстри вдаються до прийому з матовим покриттям на нігтиках, що дозволяє без зайвих зусиль отримати надмодний і ефектний дизайн манікюру, як у святковому стилі, так і на кожен день.

Перевага матового манікюру полягає ще й у тому, що він чудово поєднується з різними декоративними елементами, стразами, блискітками, камифубуки і фольгою.

Отримати неймовірно сяючий матовий манікюр дозволить втирка, що додасть святковості і ефектність модним матовим нігтикам для вечірнього виходу. Прекрасним прийомом в модному матовому дизайні нігтів виявиться використання малюнків та нейл-розпису.

Це можуть бути мінімалістичні мотиви, якщо мова йде про повсякденному матовому нейл-арте, а ось для романтичного дизайну манікюру з матовим покриттям краще підібрати красиві квіткові малюнки, розпис з гілочками і пейзажами.

Дивним рішенням, що нейл-майстри готові запропонувати в новому сезоні 2019-2020, виявиться поп-арт дизайн нігтів з матовим топом. Чудово представлена техніка матового «negative space», матовий манікюр «сльози єдинорога», матовий нейл-дизайн «штрихи», а також трендовий матовий манікюр «павутинка».

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Улюблений френч, лаконічний мармуровий манікюр, місячний дизайн або ж геометричний манікюр – будь-який з обраних нейл-арт дизайнів будуть бездоганні в матовому рішенні. Доказом того виявляться наші фото ідеї самого модного матового манікюру 2019-2020, зібрані в нашому фото огляді нижче.

Трендовим буде матовий манікюр в техніці «штрихи», що є головним трендом повсякденного нейл-арт дизайну. Ненудний і оригінальний матовий манікюр в такому дизайні можна зробити дуже ніжним, використовуючи відтінки нюд, або грайливим – з різними відтінками матових покриттів.