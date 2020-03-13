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Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020

Дивіться фото (10)
Модні ідеї матового дизайну манікюру 2020
17:36 Пт, 13 Березень 2020 Телеграф prostolady.com.ua Фото: Pinterest

Новини шоу бізнесу:Сучасні тренди манікюру настільки різноманітні й дивні, що, часом, в пошуках підходящого дизайну нігтів доводиться перегорнути не один десяток сторінок.

  • 1

    Поряд з новими техніками і течіями в нейл-арте, існують маленькі хитрощі, що дозволяють отримати новомодний манікюр і дизайн нігтів, що виглядає чудово в будь-якому стилі виконання. І мова йде про трендовому матовому дизайні нігтів на прийдешній сезон 2019-2020.

  • 2

    Матові нігті виглядають гранично витончено, вишукано і оригінально незалежно від обраного вами модного дизайну манікюру.

  • 3

    З подібним матовим покриттям на нігтиках вам забезпечені захоплені погляди. При цьому, матовий манікюр відмінно виглядає на довгих і коротких нігтях будь-якої форми, що робить його більш, ніж універсальним. 

  • 4

    Багато топові нейл-майстри вдаються до прийому з матовим покриттям на нігтиках, що дозволяє без зайвих зусиль отримати надмодний і ефектний дизайн манікюру, як у святковому стилі, так і на кожен день.

  • 5

    Перевага матового манікюру полягає ще й у тому, що він чудово поєднується з різними декоративними елементами, стразами, блискітками, камифубуки і фольгою.

  • 6

    Отримати неймовірно сяючий матовий манікюр дозволить втирка, що додасть святковості і ефектність модним матовим нігтикам для вечірнього виходу. Прекрасним прийомом в модному матовому дизайні нігтів виявиться використання малюнків та нейл-розпису.

  • 7

     

    Це можуть бути мінімалістичні мотиви, якщо мова йде про повсякденному матовому нейл-арте, а ось для романтичного дизайну манікюру з матовим покриттям краще підібрати красиві квіткові малюнки, розпис з гілочками і пейзажами.

     

  • 8

    Дивним рішенням, що нейл-майстри готові запропонувати в новому сезоні 2019-2020, виявиться поп-арт дизайн нігтів з матовим топом. Чудово представлена техніка матового «negative space», матовий манікюр «сльози єдинорога», матовий нейл-дизайн «штрихи», а також трендовий матовий манікюр «павутинка».

  • 9

    Улюблений френч, лаконічний мармуровий манікюр, місячний дизайн або ж геометричний манікюр – будь-який з обраних нейл-арт дизайнів будуть бездоганні в матовому рішенні. Доказом того виявляться наші фото ідеї самого модного матового манікюру 2019-2020, зібрані в нашому фото огляді нижче. 

    Трендовим буде матовий манікюр в техніці «штрихи», що є головним трендом повсякденного нейл-арт дизайну. Ненудний і оригінальний матовий манікюр в такому дизайні можна зробити дуже ніжним, використовуючи відтінки нюд, або грайливим – з різними відтінками матових покриттів.

Ідеї ніжного, нюдового манікюру (Фото)

Ідеї гострого манікюру на весну 2020 (Фото)

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Мода, Маникюр, Тренд, Маникюр 2020, Ідеї матового манікюру.
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