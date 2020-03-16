У тренді "цілющий" японський манікюр

Новини шоу бізнесу:Тренд на натуральність залишається актуальним вже не один рік поспіль, при цьому природню красу намагаються культивувати у всьому, і манікюр не став винятком.

Сьогодні все менше нейл-стилістів радять своїм клієнтам яскраві дизайни з “кричущими” кольорами, стразами, наклейками, тощо. На зміну всьому цьому приходить японський “цілющий” манікюр.

Слід одразу зазначити, що японський манікюр являє собою геть не якісь національні мотиви на нігтях. Манікюр не просто так називається “цілющим” – його основна ідея в тому, щоб надати рукам і нігтям максимально доглянутий та здоровий вигляд.

Такий манікюр починається з догляду за нігтями, кутикулою і руками, при цьому нічого не обрізається, а видаляється за допомогою спеціальних засобів. Цей манікюр передбачає ванночки для рук і масаж пальців.

Після цілої серії косметичних процедур, зроблених за допомогою виключно натуральних компонентів, нігті виглядають рівними і блискучими. Більш того, нігті починають швидше рости та стають міцнішими.

Що ж стосується покриття, нейл-стилісти радять бежевий та інші натуральні та пастельні відтінки.