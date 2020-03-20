Компанія Zara випускатиме "модні" маски та халати

Новини шоу бізнесу:Торгова марка Zara спрямує виробництво на допомогу лікарям Іспанії. Компанія займеться виробництвом медичних масок та халатів.

Нині весь світ об'єднаний у спільній протидії поширенню смертельного коронавірусу.

Власник мережі Zara, яка входить до іспанської компанії Inditex Group, заявив, що допоможе рідній країні здолати кризову ситуацію у сфері медицини. Зважаючи на те, що більшість торгових точок зачинені у зв'язку з карантином, виробництво спрямують на пошиття товарів першої необхідності – маски, халати, рукавички та шапки.

Zara не лише забезпечить Іспанію текстильними медичними товарами, а й забезпечить мережею логістики та постачальниками. Власник компанії наголосив, що вже пожертвував 100 тисяч масок, а до кінця тижня надасть лікарям ще 300 тисяч.

Варто наголосити, що Іспанія за кількість хворих на коронавірус перебуває на другому місці після Італії серед країн Європи. Так, у державі зафіксовано 13 716 випадків зараження, серед яких – 558 летальні.