Яке взуття буде модним нового сезону 2020

Новини шоу бізнесу:Актуальними будуть туфлі з квадратним мисом, безліч тонких ремінців, висока пряма платформа, яскравий і вишуканий атлас.

На хвилі популярності взуття з гострим носком дизайнери пропонують носити туфлі-лодочки.

Що стосується моделей, найбільш поширені туфлі Мері Джейн, лофери, kitten heels, оксфорди. Тобто практичність переважає над нестандартними дизайнерськими рішеннями.

Платформа і каблук

Переймаючись питанням, яке взуття в тренді, модниці часто в першу чергу звертають увагу на каблук. У нинішньому сезоні тут є де розгулятися: на подіумах ми спостерігали найрізноманітніші варіанти підборів: високі і низькі, стійкі і тонкі, круглі і в формі диванних ніжок, прикрашені перлами і зображеннями квіткових пелюсток.

Платформа – не завжди синонім зручності. І цієї весни ми бачимо яскраву ілюстрацію цього. Актуальні платформи: масивні, високі, химерних форм, дерев’яні, іноді декоровані різьбленням. Можлива наявність додаткової прихованої танкетки.

Тренди декору взуття

Тонкі ремінці і ланцюжки – головні прикраси взуття в нинішньому сезоні. Вони роблять його витонченим і нібито невагомим. Особливо ефектно виглядають туфлі з Т-подібним ремінцем. Переплетення та шнурівка можуть зв’язуватися бантом або обвивати ногу в кілька ярусів вище щиколотки.

Розкішно виглядають туфлі, прикрашені пір’ям, бахромою, камінням або кристалами Сваровські. Також актуальна металева фурнітура: наприклад, шипи. На елегантних туфлях поєднання жіночності і агресивності виглядає оригінально.

Плетені елементи можуть бути присутніми як в районі щиколоток, так і на підошві. Причому це не обов’язково традиційні в’язані деталі, але і «дуті» косички, солом’яні плетіння та інше.

Матеріал

Популярна металізована поверхня, що імітує золото, срібло, бронзу, сталь. Фаворит сезону – двоколірні моделі, але актуальні також бежеві, білі, сірі, пастельні кольори, неонові забарвлення і квіткові або анімалістичні принти. Змія, жираф, леопард, зебра – такі малюнки вітаються на взутті цієї весни як ідеальне доповнення до монохромного образу.

Що стосується матеріалу, то окрім натуральної шкіри широко представлена замша, велюр, атлас, лак, гліттер, ламе, текстиль та їх поєднання. Як і раніше, модно носити туфлі з ажурними, трикотажними або мереживними шкарпетками, декорованими паєтками, стразами, намистинами, вишивкою.

Хітом сезону є взуття з відкритими ділянками – п’ятою або носком – або таке, що створює ефект відсутності деталей за рахунок прозорих вставок. Повністю прозоре пластикове взуття також залишається популярним. Саме такі та безліч інших варіантів популярних трендів можна знайти в каталозі fashion-маркета Miraton за вигідними цінами. Асортимент перевищує 2 тисячі моделей та постійно оновлюється. Бути стильною та оригінальною легко разом з модним взуттям!