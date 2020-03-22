Ніжні ідеї весняного рожевого манікюру для романтичних натур (Фото)

1 Рожевий колір - один з найпопулярніших в манікюрі поряд з червоним.

2 Довгий час він асоціювався виключно з жіночністю і ніжністю.

3 Але у цього кольору набагато більше граней, ніж ми звикли думати.

4 Рожевий дизайн нігтів може походити під різні образи: з діловим костюмом добре поєднуються світлі пастельні відтінки і мінімалістичний дизайн, а яскрава фуксія підійде під яскравий образ для вечірки.

5 Манікюр з рожевим лаком універсальний.

6 Він однаково добре виглядає на будь-якій формі і довжині нігтів, добре поєднується з переважною більшістю інших квітів і не виходить з моди.

7 Однак не забувайте, що секрет доглянутих рук - це не тільки правильний вибір відтінку лаку, але і якісний манікюр.

8 Якщо ви надаєте перевагу обробляти руки самостійно, то перевірте себе за допомогою нашої відеоінструкції.

9 Незважаючи на універсальність і "позасезонність" рожевого кольору, знання модних тенденцій в манікюрі допоможе привнести різноманітність в нейл-арт і зробити його ще яскравіше.

10 Мода на природність і пастельні тони не проходить, тому радимо придивитися до світлим відтінкам рожевого.

11 Якщо ж такий манікюр здається вам занадто банальним і нудним, доповнюйте його графічні мінімастічнимі малюнками, багатою розписом або хитромудрими візерунками.

12 Не відмовляйтеся від модних в наші дні страз, але використовуйте їх в помірних кількостях.

13 Намагайтеся знайти золоту середину: так, щоб блискітки на нігтях виглядали красиво і естетично, а не вульгарно.

14 Мінімалізм - основа бездоганного образу в 2020 році.

15 Нагромадження різних, навіть дуже красивих, елементів дизайну може обернутися не на вашу користь.

16 Віддавайте перевагу стриманим, але стильним малюнків: смужки, точки, прості геометричні фігури і лаконічні написи.

17 Романтичним дівчатам, підходять нюдовие, бежеві, ніжно-рожеві відтінки.

18 Молодим і пристрасним - яскраві ягідні і соковиті неонові тони.