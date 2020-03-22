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Ніжні ідеї весняного рожевого манікюру для романтичних натур (Фото)

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Ніжні ідеї весняного рожевого манікюру для романтичних натур (Фото)
15:20 Нд, 22 Березень 2020 Телеграф Фото: Instagram

Новини шоу бізнесу:Рожевий манікюр в доповненні з ефектним декором дозволяє створити жіночний nali-дизайн для різної довжини і форми нігтів.

  • 1

    Рожевий колір - один з найпопулярніших в манікюрі поряд з червоним.

  • 2

    Довгий час він асоціювався виключно з жіночністю і ніжністю.

  • 3

    Але у цього кольору набагато більше граней, ніж ми звикли думати.

  • 4

    Рожевий дизайн нігтів може походити під різні образи: з діловим костюмом добре поєднуються світлі пастельні відтінки і мінімалістичний дизайн, а яскрава фуксія підійде під яскравий образ для вечірки.

  • 5

    Манікюр з рожевим лаком універсальний.

  • 6

    Він однаково добре виглядає на будь-якій формі і довжині нігтів, добре поєднується з переважною більшістю інших квітів і не виходить з моди.

  • 7

    Однак не забувайте, що секрет доглянутих рук - це не тільки правильний вибір відтінку лаку, але і якісний манікюр.

  • 8

    Якщо ви надаєте перевагу обробляти руки самостійно, то перевірте себе за допомогою нашої відеоінструкції.

  • 9

    Незважаючи на універсальність і "позасезонність" рожевого кольору, знання модних тенденцій в манікюрі допоможе привнести різноманітність в нейл-арт і зробити його ще яскравіше.

  • 10

    Мода на природність і пастельні тони не проходить, тому радимо придивитися до світлим відтінкам рожевого.

  • 11

    Якщо ж такий манікюр здається вам занадто банальним і нудним, доповнюйте його графічні мінімастічнимі малюнками, багатою розписом або хитромудрими візерунками.

  • 12

    Не відмовляйтеся від модних в наші дні страз, але використовуйте їх в помірних кількостях.

  • 13

    Намагайтеся знайти золоту середину: так, щоб блискітки на нігтях виглядали красиво і естетично, а не вульгарно.

  • 14

    Мінімалізм - основа бездоганного образу в 2020 році.

  • 15

    Нагромадження різних, навіть дуже красивих, елементів дизайну може обернутися не на вашу користь.

  • 16

    Віддавайте перевагу стриманим, але стильним малюнків: смужки, точки, прості геометричні фігури і лаконічні написи.

  • 17

    Романтичним дівчатам, підходять нюдовие, бежеві, ніжно-рожеві відтінки.

  • 18

    Молодим і пристрасним - яскраві ягідні і соковиті неонові тони.

  • 19

    Харизматичним і діловим - пудровие, кремові, персикові кольору.

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