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Новий тренд 2020 - прямокутні тату (Фото)

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Новий тренд 2020 - прямокутні тату (Фото)
16:43 Сьогодні Телеграф nv.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Кольорові або чорно-білі малюнки виглядають стильно на будь-якій частині тіла.

Нью-Йоркський музей Метрополітен запропонував своє бачення тренда - тату з фрагментами творів мистецтва.

Відомий південнокорейський татуювальник EQ поміщає в прямокутні малюнки цілі картини. Як говорить сам майстер, це можуть бути цілі історії, укладені в довгі рамки, тому любителі татуювань зі змістом точно будуть у захваті від ідеї.

Багато робіт EQ нагадують традиційні корейські та китайські мотиви і стилі і включають в себе елементи природи: пагорби, дерева, хвилі, на тлі яких видніються квіти, журавлі або тигри. Є у майстра і тату з сучасною естетикою - зоряні пейзажі або яскраві повітряні кульки.

Якщо бажання зробити татуювання є, а серед «рамкових» малюнків ви не знайшли той самий - обирайте серед інших популярних ескізів 2020 року, і, можливо, ви знайдете той самий шедевр, який прикрасить ваше тіло.

Як і раніше модними залишаються природні мотиви - звірі, птахи, рослини, як оригінальні кольорові, так і класичні чорно-білі. А для любителів позасмагати підійдуть білі тату, які красиво виглядають на засмаглій шкірі.

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Мода, Стиль, Тренд, Tilo, Прямокутні тату.
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