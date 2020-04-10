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#pillowchallenge-модний флешмоб з подушками
Люди в самоізоляції придумують яскраві способи для розваги.
Як виглядає китайський Ухань після двохмісячного карантину (Фото)
Вуличні художники присвячують графіті коронавірусу (Фото)
Все не так погано, коли до роботи беруться пухнастики
Цікавий секонд-хенд: смішні речі з "барахолки"
Творчий погляд: малюнки, наповнені креативними ідеями (Фото)
Чим зайнятися на карантині: смішні ідеї
Майстер-ломастер: справжні абсурди дизайну
І таке буває! Цим людям посміхнулася пані Вдача
Будівельники - це особливий народ
Неприємності підстерігають там, де їх ніхто не чекає
Просто додай фантазії: унікальні дизайнерські рішення (Фото)
Коронавірус та маска для кота: приколи на злобу дня
Коли дизайном займаються справжні генії (Фото)
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Щасливі будинку Рицци, які роблять життя яскравіше (Фото)
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Невдалі дні в картинках, які можуть бути у кожного
Чудові екодук, щорічно рятують життя диких тварин (Фото)
Ці люди роблять все можливе, щоб зберігати дистанцію під час карантину
Сучасний величезний будинок на пагорбі (Фото)
Подружжя з надмірною вагою вирішили разом схуднути (Фото)
Коли фотошопом захоплюєшся більше, ніж здоровим глуздом
Навчальні заклади, в яких вчитися ─ одне задоволення (Фото)