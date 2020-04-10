7 стильних образів на сезон весна-літо 2020 (Фото)

Цієї весни в моду вривається незвичайне поєднання - спідниця і головний убір. І найцікавіше те, що мова йде не тільки про елегантні капелюшки. У цьому матеріалі ми розповімо вам все про новий писк моди, щоб ви могли підібрати найяскравіші луки на кожен день.
Почнемо з класики. Маленький капелюшок буде мати гарний вигляд зі спідницею-олівцем і оверсайз-светром або кофтою. Цей образ чудово підійде на кожен день, особливо в поєднанні зі світлими кросівками.
Капелюшки з більш широкими полями добре виглядають з довгими спідницями і короткими курточки. Доповнити образ можна грубими черевиками і незвичайними аксесуарами.
Світлий капелюх буде прекрасно гармоніювати з легким сукнею або повітряної спідницею і блузою. Що стосується взуття, під таке вбрання можна надіти туфлі-човники.
Не варто забувати і про еклектику. Коротку спідницю, сорочку і чобітки можна доповнити шапочкою-біні або шапкою з помпоном. Особливо зручним і актуальним такий образ буде в прохолодні весняні дні.
З класичної спідницею по фігурі і простим топом можна надіти кепку. Доповнять образ кросівки, невелика сумочка і цікаві сережки.
Що стосується еклектики, незвичайний і красивий хід - шапочка біні, легкий светр і довга повітряна спідниця. Такий образ виглядає повітряним і романтичним, при цьому зберігаючи тепло і затишок.
І, звичайно ж, не можна не сказати про берети. Їх можна носити практично з чим завгодно. Наприклад, такий головний убір буде дуже добре виглядати зі спідницею-плісе, однотонним верхом і класичними човниками.