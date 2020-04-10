7 стильних образів на сезон весна-літо 2020 (Фото)

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Цієї весни в моду вривається незвичайне поєднання - спідниця і головний убір. І найцікавіше те, що мова йде не тільки про елегантні капелюшки. У цьому матеріалі ми розповімо вам все про новий писк моди, щоб ви могли підібрати найяскравіші луки на кожен день.

Почнемо з класики. Маленький капелюшок буде мати гарний вигляд зі спідницею-олівцем і оверсайз-светром або кофтою. Цей образ чудово підійде на кожен день, особливо в поєднанні зі світлими кросівками.

Капелюшки з більш широкими полями добре виглядають з довгими спідницями і короткими курточки. Доповнити образ можна грубими черевиками і незвичайними аксесуарами.