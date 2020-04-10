7 стильних образів на сезон весна-літо 2020 (Фото)

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23:29 Пт, 10 Квітень 2020 Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Як носити спідниці з шапками і виглядати модно.

  • 1

    Цієї весни в моду вривається незвичайне поєднання - спідниця і головний убір. І найцікавіше те, що мова йде не тільки про елегантні капелюшки. У цьому матеріалі ми розповімо вам все про новий писк моди, щоб ви могли підібрати найяскравіші луки на кожен день.

    Почнемо з класики. Маленький капелюшок буде мати гарний вигляд зі спідницею-олівцем і оверсайз-светром або кофтою. Цей образ чудово підійде на кожен день, особливо в поєднанні зі світлими кросівками.

    Капелюшки з більш широкими полями добре виглядають з довгими спідницями і короткими курточки. Доповнити образ можна грубими черевиками і незвичайними аксесуарами.

     

     

  • 2

    Світлий капелюх буде прекрасно гармоніювати з легким сукнею або повітряної спідницею і блузою. Що стосується взуття, під таке вбрання можна надіти туфлі-човники.

  • 3

    Не варто забувати і про еклектику. Коротку спідницю, сорочку і чобітки можна доповнити шапочкою-біні або шапкою з помпоном. Особливо зручним і актуальним такий образ буде в прохолодні весняні дні.

  • 4

    З класичної спідницею по фігурі і простим топом можна надіти кепку. Доповнять образ кросівки, невелика сумочка і цікаві сережки.

  • 5

    Що стосується еклектики, незвичайний і красивий хід - шапочка біні, легкий светр і довга повітряна спідниця. Такий образ виглядає повітряним і романтичним, при цьому зберігаючи тепло і затишок.

  • 6

    І, звичайно ж, не можна не сказати про берети. Їх можна носити практично з чим завгодно. Наприклад, такий головний убір буде дуже добре виглядати зі спідницею-плісе, однотонним верхом і класичними човниками.

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Мода, Стиль, Образ, Весна, Жінка, Спідниця, Капелюх.
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