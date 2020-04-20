Які сукні будуть в моді цього літа

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Зовсім скоро настане теплf, веселf і яскравf пора року - літо. В цьому році в моду вриваються цікаві новинки. А точніше, дещо з дуже стильного і давно забутого минулого.

Детальніше про наймодніші літні сукні 2020 читайте в цьому матеріалі.

Влітку 2020 року головною модною фішкою будуть сукні в стилі ретро. Тому поспішіть запитати маму, бабусю, тітку та інших близьких, чи немає у них подібних нарядів в старому гардеробі.