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Які сукні будуть в моді цього літа

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Які сукні будуть в моді цього літа
10:22 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Найбільш трендові сукні спекотного сезону.

  • 1

    Зовсім скоро настане теплf, веселf і яскравf пора року - літо. В цьому році в моду вриваються цікаві новинки. А точніше, дещо з дуже стильного і давно забутого минулого.

    Детальніше про наймодніші літні сукні 2020 читайте в цьому матеріалі.

    Влітку 2020 року головною модною фішкою будуть сукні в стилі ретро. Тому поспішіть запитати маму, бабусю, тітку та інших близьких, чи немає у них подібних нарядів в старому гардеробі.

  • 2

    Сексуальні і відкриті наряди зараз поступилися місцем більш скромним моделям. Середня довжина, прикриті груди, висока талія - ось ті самі старі модні акценти, які зараз знову стали актуальними.

  • 3

    Також в моду повернулися легкі сарафанчики на бретелях у стилі пинап.

  • 4

    Що стосується кольорів, найбільш трендовими є квіткові принти, різноманітна клітка, смужки, зображення фруктів та ягід.

  • 5

    Придбайте в магазині або позичте у когось із близьких сукню в такому стилі, якщо у вас самих немає нічого подібного.

  • 6

    І ви точно не пошкодуєте про це рішення.

    Цього літа подібні наряди будуть на піку популярності, тому в ретро-луці ви будете виглядати так, немов щойно зійшли з обкладинки глянцевого журналу.

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Мода, Стиль, Сезон, Тренд, Сукні, Літо.
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