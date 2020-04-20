Які сукні будуть в моді цього літа

Зовсім скоро настане теплf, веселf і яскравf пора року - літо. В цьому році в моду вриваються цікаві новинки. А точніше, дещо з дуже стильного і давно забутого минулого.
Детальніше про наймодніші літні сукні 2020 читайте в цьому матеріалі.
Влітку 2020 року головною модною фішкою будуть сукні в стилі ретро. Тому поспішіть запитати маму, бабусю, тітку та інших близьких, чи немає у них подібних нарядів в старому гардеробі.
Сексуальні і відкриті наряди зараз поступилися місцем більш скромним моделям. Середня довжина, прикриті груди, висока талія - ось ті самі старі модні акценти, які зараз знову стали актуальними.
Також в моду повернулися легкі сарафанчики на бретелях у стилі пинап.
Що стосується кольорів, найбільш трендовими є квіткові принти, різноманітна клітка, смужки, зображення фруктів та ягід.
Придбайте в магазині або позичте у когось із близьких сукню в такому стилі, якщо у вас самих немає нічого подібного.
І ви точно не пошкодуєте про це рішення.
Цього літа подібні наряди будуть на піку популярності, тому в ретро-луці ви будете виглядати так, немов щойно зійшли з обкладинки глянцевого журналу.