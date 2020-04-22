Манікюр 2020: ідеї вишуканого дизайну

1 Нюд – це класичний варіант манікюру, який буде актуальним в будь-яку пору року та для будь-якої події. До того ж, сьогодні варіантів нюдового дизайну є безліч, тому в цьому стилі можна дати волю фантазії і постійно експериментувати з нейл-артом. Що ж стосується найкращих відтінків для нюдового манікюру, Саржа порадила звернути увагу на персиковий, рожевий, бежевий, бузковий, світло-і темно-коричневий.

2 Правда, матове покриття швидко забруднюється. Глянець більш практичний в носінні. Якщо ви вибрали цей дизайн (матовий, – ред.) або в принципі будь-яке інше світле покриття, використовуйте вологі серветки, щоб нігті виглядали чистими і бездоганними.

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7 Ніжний нюдовий манікюр підійде для витончених жінок.

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10 З подібним матовим покриттям на нігтиках вам забезпечені захоплені погляди. При цьому, матовий манікюр відмінно виглядає на довгих і коротких нігтях будь-якої форми, що робить його більш, ніж універсальним.

11 Багато топові нейл-майстри вдаються до прийому з матовим покриттям на нігтиках, що дозволяє без зайвих зусиль отримати надмодний і ефектний дизайн манікюру, як у святковому стилі, так і на кожен день.

12 Перевага матового манікюру полягає ще й у тому, що він чудово поєднується з різними декоративними елементами, стразами, блискітками, камифубуки і фольгою.

13 Отримати неймовірно сяючий матовий манікюр дозволить втирка, що додасть святковості і ефектність модним матовим нігтикам для вечірнього виходу. Прекрасним прийомом в модному матовому дизайні нігтів виявиться використання малюнків та нейл-розпису.

14 Це можуть бути мінімалістичні мотиви, якщо мова йде про повсякденному матовому нейл-арте, а ось для романтичного дизайну манікюру з матовим покриттям краще підібрати красиві квіткові малюнки, розпис з гілочками і пейзажами.

15 Дивним рішенням, що нейл-майстри готові запропонувати в новому сезоні 2019-2020, виявиться поп-арт дизайн нігтів з матовим топом. Чудово представлена техніка матового «negative space», матовий манікюр «сльози єдинорога», матовий нейл-дизайн «штрихи», а також трендовий матовий манікюр «павутинка».