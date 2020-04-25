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Абсолютні антитренди у взутті цього року
Абсолютні антитренди у взутті цього року

Абсолютні антитренди у взутті цього року

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Абсолютні антитренди у взутті цього року
03:57 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Найбільш неактуальні моделі сезону.

Весна і літо 2020 року - час свіжості, творчості, інновацій та пошуку нових ідей. У цьому матеріалі ми вирішили розповісти вам, як зміна модних трендів відбилася на взутті. Та які моделі в цьому сезоні варто заховати подалі.

Мереживні чоботи - перші в списку антитрендів цього року. Ця модель може бути зручною і, теоретично, вона навіть може непогано виглядати з якимось відповідним нарядом.

Але все-таки в цьому сезоні подібні чоботи - верх несмаку і старомодності.

Другими в списку стали босоніжки на величезній платформі. Вони трималися в трендах досить довго, але до 2020 року все-таки втратили свою актуальність. Такі босоніжки ще можуть залишити в гардеробі дівчата молодше 20 років, але ж тим, хто старше цього віку, не варто вибирати подібні моделі.

Остаточно застаріли також кеди на танкетці. Це взуття навіть було визнане багатьма дизайнерами, як повний модний провал. Хоча всього кілька років тому модні покази так і рясніли подібними кедами.

Не варто в цьому сезоні носити туфлі на дуже високих підборах. І під "дуже" мається на увазі взуття вище 12 сантиметрів. Це виглядає вульгарно і старомодно. Набагато краще віддати перевагу більш елегантним і скромним варіантами.

І завершують список пухнасті капці. Вже в минулому році багато фахівців буквально благали позбутися від цього незвичайного тренду І ось навесні 2020 їм нарешті це вдалося.

Такі шльопанці можна залишити вдома і використовувати в якості тапочок. А ось на вулицю варто надягати щось більш підходяще.

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Мода, Сезон, Жінки, Взуття, Антитренди.
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