Модні сумочки весна-літо 2020

Новини шоу бізнесу:Наймодніші сумки сезону.

Навесні і влітку 2020 року мода буде дуже оригінальною і зухвалою. Хочете знати, які сумки слід носити в цьому сезоні? Тоді подивіться нашу свіжу добірку наймодніших, незвичайних, стильних і при цьому зручних сумочок на весну-літо.

Маленькі сумочки стабільно тримаються в трендах.

І це не дивно, адже така сумка дуже зручна, в неї можна помістити все найнеобхідніше, і вона прекрасно підходить як під повсякденний одяг, так і під більш строгий або ошатний образ.

Незвичайна новинки в трендах - в'язані сумки. Вони роблять образ більш романтичним і творчим, тому будуть добре поєднуватися з джинсами, блузами, легкими сукнями та спідницями. Також до такої сумці підійде практично будь-яке взуття.

Дуже практичний тренд - рюкзаки. Вони можуть бути самими різними, від спортивних і різнокольорових, до маленьких шкіряних і блискучих.

Також варто звернути увагу на поясні сумки і "бананки". Ця сумка зручна тим, що все потрібне завжди знаходиться під рукою. Також з таким аксесуаром у вас немає необхідності постійно стежити за своїми речами.

Елегантна модна фішка весни і літа 2020 року - клатчі. Вони не дуже добре підійдуть під повсякденний образ або спортивний стиль.

А от із більш суворим або жіночним одягом така сумочка буде поєднуватися просто ідеально.