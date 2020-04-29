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Як правильно поєднувати кросівки і сукні
Як правильно поєднувати кросівки і сукні

Як правильно поєднувати кросівки і сукні

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Як правильно поєднувати кросівки і сукні
12:18 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

Новини шоу бізнесу:Кросівки з спідницею або платтям - один з головних хітів моди вже кілька років поспіль.

Поєднання, яке раніше здавалося повним несмаком, зараз набирає популярність. І не дарма, адже при грамотному підході така еклектика виглядає дуже стильно.

Що важливо знати перед тим, як одягати кросівки зі спідницею?

По-перше, потрібні правильні кросівки. Кеди, кросівки для бігу та тренувань та інші подібні моделі не підійдуть. Для стильного ефекту годяться тільки так звані "модельні" кросівки. Тобто ті, які призначені не для занять спортом, а для виходу на вулицю.

Наймоднішими в цьому сезоні є світлі кросівки і моделі з контрастними вставками. Їх можна носити як з будь-якими спідницями, так і з сукнями. Таке взуття прекрасно впишеться в будь-який сучасний наряд на кожен день.

Кросівки можна носити не тільки з повсякденними сукнями, але і з більш ошатними і діловими варіантами. Це створить цікавий ефект зухвалості і оригінальності. І при цьому залишить образ цілісним.

Дуже добре виглядає поєднання кросівок і спідниці по фігурі. Доповнити таке вбрання можна коротким топом, великими прикрасами або цікавою сумочкою. Також добре гармонують один з одним акуратні кросівки і легкі сарафани на блетелях.

Простіше кажучи, з кросівками можна надіти практично будь-яку сукню або спідницю. Більш того, саме таким оригінальним чином ви можете швидко і яскраво урізноманітнити звичні образи і наряди.

Правила гігієни для вашої кометички

Головне - не боятися експериментувати і не забувати про почуття стилю.

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Мода, Стиль, Жінки, Кросівки, Сукні, Поєднання.
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