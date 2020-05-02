Кайлі Дженнер показала наймодніший манікюр літа 2020

Новини шоу бізнесу:Американська зірка Кайлі Дженнер показала головний nail -тренд літа 2020 року — райдужний манікюр.

Знаменитість опублікувала фото модного манікюру на своїй сторінці в Instagram, на якому зображені її руки крупним планом за кермом Lamborghini.

Стильний райдужний манікюр є переосмисленням френча, в якому класичну білу смужку замінюють різні відтінки - помаранчевий, рожевий, синій, жовтий або будь-які інші яскраві кольори.

В якості основного кольору модниці з різних країн світу вибирають нюдові тони, а також природні кольори - бежевий, світло-рожевий і інші камуфляжні лаки.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 29 Кві 2020 р. о 4:42 PDT

Для свого модного райдужного френча Дженнер вибрала матове бежеве покриття.