Кайлі Дженнер показала наймодніший манікюр літа 2020

Знаменитість опублікувала фото модного манікюру на своїй сторінці в Instagram, на якому зображені її руки крупним планом за кермом Lamborghini.
Стильний райдужний манікюр є переосмисленням френча, в якому класичну білу смужку замінюють різні відтінки - помаранчевий, рожевий, синій, жовтий або будь-які інші яскраві кольори.
В якості основного кольору модниці з різних країн світу вибирають нюдові тони, а також природні кольори - бежевий, світло-рожевий і інші камуфляжні лаки.
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Для свого модного райдужного френча Дженнер вибрала матове бежеве покриття.