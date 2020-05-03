Як і з чим не варто носити шорти цього літа

Новини шоу бізнесу:Що краще не надягати з шортами в цьому році.

Зовсім скоро настане спекотний сезон, а це значить, що зараз саме час подумати про свій літній гардероб. У цьому матеріалі ми розповімо вам, з чим в цьому році не варто поєднувати шорти. І чому краще відмовитися від занадто коротких моделей.

Головний антитренд сезону - занадто короткі шорти, які були на піку популярності кілька років тому. У 2020 році в моді класика і кежуал, а подібні вульгарні моделі тепер вважаються несмаком.

До того ж, такі шорти виглядають далеко не кращим чином, якщо у вас не ідеальна фігура і є хоч невелика кількість целюліту.

Багатошаровість в цьому сезоні теж вийшла з моди. Тепер надягати з шортами топ, кофту і легку курточку варто тільки в тому випадку, якщо ви відправляєтеся в ліс або на дачу. А при виході в місто від такого варіанту краще відмовитися.

Спортивні шорти поза спортзалом або домом - табу. Це точно такий самий несмак, як носіння на вулиці піжами або тапочок.

Менш явний антитренд - широкі топи в поєднанні з шортами. Стилісти вважають таку комбінацію застарілою, тому влітку 2020 ці речі краще носити окремо одне від одного.

Однозначне "Ні" модні експерти кажуть великій кількості деніму. На їхню думку, в образі повинна бути тільки одна синя джинсова річ.

Також із трендів пішло поєднання коротких шортиків і короткого топа. Тепер коротку річ слід поєднувати з чимось скромнішим. Наприклад, з короткими шортами потрібно надягати закритий топ. І навпаки, з коротким топом слід поєднувати довші моделі низу.

Ще один модний провал - шорти у поєднанні з високим каблуком. При виді такої комбінації в 2020 році світові стилісти просто знепритомніли би.

Не зовсім очевидний антітренд, про який слід сказати - шорти у поєднанні з нерівним кольором шкіри. Після зими у багатьох з нас ніжки набувають блідого, іноді навіть трохи зеленуватого або синюватого, відтінку. Часто стають помітні вени, судини і так далі, що робить ноги набагато менш привабливими.

Як же вийти з цієї ситуації, не починаючи відвідувати солярій? Дуже просто. Варіантів кілька: автозагар, що підходить вам за тоном, або ж так звані рідкі колготи - тональний крем для ніг. Ці засоби допоможуть вирівняти тон шкіри і зроблять ніжки красивими і сексуальними.

Не варто цього літа також носити шорти у поєднанні зі взуттям на танкетці. Ця комбінація застаріла і повернеться в моду не скоро.

І останній модний провал на думку стилістів - ковбойський стиль. Тобто, поєднання джинсових шортиків і ковбойського капелюха. Цю комбінацію краще залишити дівчатам з обкладинок чоловічих журналів. У реальному ж житті в 2020 році такий образ виглядає занадто старомодно і вульгарно.