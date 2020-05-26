Експерти назвали наймоднішу стрижку цього літа

Новини шоу бізнесу:Провідні експерти hair-індустрії назвали наймоднішу стрижку літа 2020.

За даними британського глянцю Vogue, цього літа абсолютним hair-трендом стане короткий боб.

На думку фахівців, коротка стрижка, що оголює шию, незважаючи на свою маскулінність, виглядає дуже сексуально:

«Особливо приємно те, що ця стрижка виглядає дуже сексуально і підходить для всіх форм обличчя - тому що в ній немає різких акцентів», - говорить зірковий перукар і колишній hair-стиліст Меган Маркл Джордж Нортвуд.

На думку експерта, короткий боб - ідеальний варіант для спекотних літніх днів:

«Така стрижка оголює шию і ідеально підходить для тих днів, коли на вулиці дуже жарко, щоб піклуватися про зачіску. Ця стрижка виглядає чудово, як після природного висихання волосся, так і після укладання», - додає він.

Крім того, короткий боб підійде жінкам з різною структурою волосся і буде виглядати ефектно, як на тонкому, так і на густому волоссі. Однак, як зазначає Нортвуд, власницям густого волосся слід уникати рівних і чітких ліній:

«Чим густіше волосся, тим більше його потрібно філірувати, щоб зробити зачіску більш рухомою, з красивою текстурою, яка завжди буде в русі. В іншому випадку така стрижка може перетворитися в щось, що нагадує за формою гриб або горщик», - каже перукар.