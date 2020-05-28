Кайлі і Кендалл Дженнер показали наймодніші купальники цього літа

Новини шоу бізнесу:Знамениті сестри Кайлі і Кендалл Дженнер продемонстрували актуальний літній тренд на новому знімку.

У Instagram бізнесвумен Кайлі Дженнер з'явився спільний знімок з сестрою, на якому вони позують в червоних купальниках.

Так, Кайлі зображена в роздільному червоному купальнику з високими плавками і бюсті на широких бретелях, в той час як Кендалл позувала в лаконічному купальнику, який відсилає до культових пляжних образів з серіалу Рятувальники Малібу.

Менш, ніж за добу спільне фото сестер Дженнер набрало майже 8 млн лайків.

Переглянути цей допис в Instagram bae Допис, поширений Kylie (@kyliejenner) 27 Тра 2020 р. о 1:18 PDT

Відзначимо, напередодні Кайлі Дженнер показала наймодніший манікюр літа 2020, а Кендалл Дженнер - тренди літа 2020 на модній фотосесії.