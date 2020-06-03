Емілія Кларк зачарувала мережу фотосесією для Harper’s Bazaar

Мережею вже встигли розлетітися кадри з фотосесії, на яких шанувальники навіть помітили надмірну худобу акторки.
Мексиканська редакція глянцю Harper’s Bazaar представила зведений номер за червень та липень із 33-річною Емілією Кларк. На кадрах акторка позувала у вбранні відомого італійського бренду Dolce & Gabbana. Британська актриса 3 роки тому стала обличчям іменитої марки, тож приміряла жіночі, елегантні та класичні образи.
Емілія Кларк з'явилася на обкладинці глянцю Harper’s Bazaar
На обкладинці глянцю акторка постала в жовтій сукні. Візажисти зробили акцент на червоних губах та легкому макіяжі. Образ довершили локони на волоссі.
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La actriz Emilia Clarke nos revela sus secretos de belleza, y cómo logra mantenerse auténtica y feliz, en la edición bimestral de Harper's Bazaar en Español. Encuentra la edición digital en Zinio y iTunes, o descarga la versión gratuita que está disponible en nuestro sitio. Total look: Dolce&Gabbana. Fotografías: Cortesía de la marca. Fashion styling: Rebecca Corbin Murray. Maquillaje: Lynsey Alexander. Peinado: Earl Simms. Manicure: Rebecca Jade Wilson. #DGTheOnlyOne @emilia_clarke @dolcegabbana #ThinkingFashion #BAZAARmx #HarpersBazaarMx #Fashion #Issue #Magazine #Style #TelevisaTeAcompaña #Junio #Julio #BazaarEverywhere
На інших кадрах акторка з’явилася в приталеній чорній сукні з вирізом на довгий рукав, рекламуючи парфуми Dolce & Gabbana.
На одному зі знімків Кларк позувала в напівпрозорій сукні, яка неабияк підкреслила її худорляве тіло.
Чим Емілія Кларк зараз займається
Відомо, що в кінозірки зараз є багато проєктів, серед них – фільм жахів «Інструкція по вбивству», в якому дівчина зіграла головну роль. Очевидно, що акторка хоче трохи поекспериментувати зі жанрами, адже це перший її досвід в жанрі хоррору. Втім від початку пандемії Емілія Клар припинила будь-які репетиції та проводить карантин вдома та зайнялася благодійністю.
Відомо, що на одному з аукціонів, акторка продала за 300 тисяч доларів можливість повечеряти з нею в ресторані. Отримані кошти вона відправила на підтримку пацієнтів з черепно-мозковими травмами.