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П'ятниця, 05.06.2020
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Джинсові шорти: образи на літо і популярні помилки
Джинсові шорти: образи на літо і популярні помилки

Джинсові шорти: образи на літо і популярні помилки

Джинсові шорти: образи на літо і популярні помилки
15:07 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter

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Джинсові шортики все ще тримаються в списках актуальних трендів. Але важливо знати деякі правила, щоб цей елемент гардеробу продовжував виглядати стильно і модно. Саме про це ми і розповімо вам в цьому матеріалі.

Шорти обов'язково повинні бути пристойної довжини. Часи, коли було модно оголяти половину попи, давно пройшли. І зараз дуже відкриті шорти вважаються не просто не модними, але і говорять про відсутність смаку.

Також варто стежити за правильною посадкою. Занадто низькі шорти теж пішли у список антитрендів. У 2020 році модно носити шорти з середньою або високою талією. Також можна використовувати різні ремені, щоб зробити ще більш явний акцент на красивому силуеті.

У моді ділові шортики. Їх можна носити з блузкою, піджаком і туфлями човниками. Також такі шорти непогано виглядають в кежуал-стилі в комплекті з футболкою або яскравим топом.

Рвані джинсові шорти можна використовувати для луків в стилі бохо. Вони ідеально гармонують з різними легкими сорочками, літніми черевиками і капелюхами. Доповнити образ можна плетеними браслетами, пір'ям і квітами.

Не варто носити джинсові шорти, які занадто стягують вашу фігуру. Пам'ятайте, що правильний фасон і відповідний розмір - головні ключі до успішного наряду.

Також джинсові шорти не варто надягати з каблуками. Особливо в тому випадку, якщо туфлі високі і яскраві. Це буде виглядати занадто вульгарно.

Якщо ви хочете надіти джинсові шорти з коротким топиком, стежте за тим, щоб шорти були високо посаджені. Це допоможе прикрити частину живота і збереже баланс елегантності, пристойності і сексуальності.

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Все по темі:

Мода, Образ, Тренд, Джинсові шорти, Популярні помилки.
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