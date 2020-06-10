Головна редакторка Vogue - Анна Вінтур відреагувала на події щодо расизму

Новини шоу бізнесу:Британська журналістка та головна редакторка видання Vogue – Анна Вінтур відреагувала на події, що відбуваються у світі через "расові" протести.

Вона погодилась з тим, що недостатньо підтримувала своїх темношкірих колег у роботі і їй за це дуже прикро. Протести у США та Європі через вбивство темношкірого чоловіка Джорджа Флойда поліцейськими спричинили шалений резонанс.

Сотні інфлуенсерів, зірок та політиків виступили з людьми у знак підтримки протестуючих. І хоч деякі акції переросли у зловживання нестабільним становищем та мародерством, втім чимало людей задумались про расизм у різних сферах життя. До числа таких увійшла Анна Вінтур, яка зізналась, щоробила недостатньо для просування темношкірих співробітників видання і дизайнерів.

У своєму листі для колег вона розповіла, що пост залишати вона не збирається, але старатиметься всілякопосприяти темношкірому населенню, повідомляє Page Six.Перші кроки з вищими керівництвом Vogue вона вже почала реалізовувати, а про результати сповістить згодом.

"Я хочу прямо сказати, що я знаю, що Vogue зробив недостатньо для того, щоб надати можливості темношкірим редакторам, фотографам, дизайнерам та іншим творцям. Ми також допустили низку помилок, публікуючи знімки або історії, які були нетолерантними і могли мати згубний вплив. Я несу повну відповідальність за ці помилки," –прокоментувала Анна Вінтур.

Жінка також звернулась до темношкірих людей, співчуваючи їм у цей нелегкий час, та висловила підтримку усім, хто страждає від расизму.

"Я хочу почати з того, що я розумію ваші почуття і співпереживаю тому, що відчувають багато хто з вас: печаль, образу і злість. Я хочу сказати це особливо темношкірим членам нашої команди: я можу тільки уявити, якими були ці дні. Але я також знаю, що біль, насильство і несправедливість, які ми спостерігаємо і обговорюємо, існують давно. Визнати це і робити щось з цим теж варто було вже давно", –підсумувала Вінтур.