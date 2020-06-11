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Як вибрати шорти на літо: 5 стильних фасонів цього сезону

Як вибрати шорти на літо: 5 стильних фасонів цього сезону
09:01 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com

Новини шоу бізнесу:Що носити влітку 2020.

Шорти залишаються в списках модних речей на цей літній сезон. Але важливо знати, які фасони в моді в 2020 році, щоб завжди виглядати стильно і трендово. Про наймодніші моделі наші експерти розкажуть вам в цьому матеріалі.

В тренді шорти світлих кольорів. Наприклад, світло-кавові, бежеві, нюдові, пудрово-рожеві, блакитні, білі і так далі. Поєднувати ці відтінки можна як з класикою, наприклад, з чорним топом, так і з чимось більш яскравим. Непогано виглядатимуть короткі футболки, кроп-топи та інші подібні деталі.

Однією з модних фішок сезону стали шорти в діловому стилі. Їх можна надіти як з сорочкою або блузою, так і з чимось більш повсякденним. Відмінною ідеєю буде доповнити образ туфлями на невеликому каблуці і великими прикрасами.

Також в моді тканинні шортики з легких і приємних на дотик матеріалів. Такі моделі можна носити кожен день, вони поєднуються практично з будь-яким одягом. І виглядають при цьому дуже елегантно і стильно.

Не можна забувати і про класику. В даному випадку мова йде про джинсові шорти. Ця деталь гардеробу не виходить зі списку трендів вже довгі роки, і в 2020 такі шорти все ще актуальні. З одним уточненням - довжина повинна бути пристойною.

Трендове літнє взуття: на які моделі треба звернути увагу

Цікавий тренд для любителів яскравих образів - шорти з візерунками. Малюнки можуть бути як готовими, так і виконаними вручну. Тут можна сміливо дати волю своїй фантазії, і створити унікальну річ, якої точно не буде ні в кого.

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Мода, Тренд, Літо, Шорти.
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