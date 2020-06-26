Андре Тан опублікував варіанти, як носити одяг з тропічним принтом

Він зазначив, що носити одяг із пальмовими листками доцільно усюди, проте слід правильно та гармонійно компонувати його з іншими елементами гардеробу.
Андре Тан наголосив на тому, що тропічний принт – це чудова можливість створити яскравий образ, який точно запам'ятається оточуючим.
Приклади образів з тропічним принтом від Андре Тана Яскравим літнім аутфітом для офісної роботи є поєднання білої сорочки і тропічної спідниці. Такий look допоможе вам вирізнятися серед колег та виглядати неперевершено, а головне – стильно.
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Как носить одежду в тропический принт ? ⠀ Даже в том случае, когда у вас под ногами раскалённый городской асфальт, самый трендовый принт сезона весна-лето 2020 в силах мгновенно доставить вас на тропический остров ⠀ Носить одежду с пальмовыми листьями уместно везде! В противном случае вы просто лишаете себя ярких и запоминающихся образов. ⠀ Тропический принт уместен даже в офисе! А если вы захотите уменьшить его излишнюю экспрессивность, достаточно разбавить образ однотонным жакетом ⠀ Смотрите и вдохновляйтесь сочными образами лета ⠀ А как бы вы просочетали тропики в городе? #андретан #andretan
Андре Тан запропонував чудовий варіант образу для романтичного побачення. Модельєр пропонує одягнути спідницю з тропічним принтом у поєднанні із яскравим топом та взуттям на підборах. Образ для романтичного побачення
Не варто забувати і протропічний total look. Таке вбрання пасуватиме для сонячного літнього дня. У ньому можна відправитися будь-куди.