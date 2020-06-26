Андре Тан опублікував варіанти, як носити одяг з тропічним принтом

Чимало красунь мають у своєму гардеробі речі з найактуальнішим принтом сезону весна-літо 2020 – тропічним. Український дизайнер Андре Тан показав красиві поєднання таких речей у різних образах, які можна одягнути на роботу в офіс або ж на прогулянку з подругами. Модельєр поділився корисним дописом на особистій сторінці в інстаграмі.