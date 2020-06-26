В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci

На митному посту "Тиса" Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення брендових речей від Louis Vuitton, Valentino, Christian Dior, Chanel, Gucci. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської митниці Держмитслужби.

На митному посту "Тиса" Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення брендових речей від Louis Vuitton, Valentino, Christian Dior, Chanel, Gucci. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської митниці Держмитслужби.

"Держмитслужбою припинено незаконне ввезення брендових речей. Ввозив товари громадянин України на мікроавтобусі Mersedes-Benz Sprinter, який повертався з Чехії. Формою проходження митного контролю громадянин обрав "червоний коридор", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що працівники митниці запропонували співвітчизнику заповнити митну декларацію, в якій він вказав паспортні дані, відомості про транспортний засіб, наявність особистих речей та супроводжуваного багажу.

"В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина митники виявили незаявлені в митній декларації та при усному опитуванні одяг, взуття, сумки різних розмірів, різних моделей торгових марок Louis Vuitton, Valentino, Christian Dior, Chanel, Gucci. Встановлено, що вартість виявленого товару перевищує 500 євро", - розповіли в пресслужбі.

Таким чином, громадянин не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

"В діях українця ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, товар вилучено до рішення суду", - зазначають митники.