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В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci

В Україну намагалися незаконно провезти одяг від Valentino, Chanel, Gucci
20:07 Сьогодні Телеграф УНН unsplash.com
На митному посту "Тиса" Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення брендових речей від Louis Vuitton, Valentino, Christian Dior, Chanel, Gucci. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської митниці Держмитслужби.

 На митному посту "Тиса" Закарпатської митниці Держмитслужби припинено незаконне ввезення брендових речей від Louis Vuitton, Valentino, Christian Dior, Chanel, Gucci. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Закарпатської митниці Держмитслужби.

"Держмитслужбою припинено незаконне ввезення брендових речей. Ввозив товари громадянин України на мікроавтобусі Mersedes-Benz Sprinter, який повертався з Чехії. Формою проходження митного контролю громадянин обрав "червоний коридор", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що працівники митниці запропонували співвітчизнику заповнити митну декларацію, в якій він вказав паспортні дані, відомості про транспортний засіб, наявність особистих речей та супроводжуваного багажу.

"В ході митного контролю транспортного засобу та речей громадянина митники виявили незаявлені в митній декларації та при усному опитуванні одяг, взуття, сумки різних розмірів, різних моделей торгових марок Louis Vuitton, Valentino, Christian Dior, Chanel, Gucci. Встановлено, що вартість виявленого товару перевищує 500 євро", - розповіли в пресслужбі.

Таким чином, громадянин не заявив за встановленою формою точних відомостей про переміщувані ним через митний кордон України товари, які в даній кількості підлягають обов’язковому письмовому декларуванню та оподаткуванню.

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"В діях українця ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Наразі складено протокол про порушення митних правил, товар вилучено до рішення суду", - зазначають митники.

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Valentino, Chanel, Gucci.

Автор:

Телеграф
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