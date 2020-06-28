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Назване модне літнє взуття 2020
Назване модне літнє взуття 2020

Назване модне літнє взуття 2020

Назване модне літнє взуття 2020
13:36 Сьогодні Телеграф УНИАН Фото: Twitter
Взуття - це важливий елемент "лука".

Модниці знають, що взуття - це один з найважливіших елементів всього образу. Воно завжди повинно бути трендовим, чистим і дорогим. Рівно також як і сумки. Ми зібрали для вас модне взуття, щоб цього літа ви підкорили всіх наповал.

Мюлі

Мюлі - це тапки на низькій ході з відкритою п'ятою, але при цьому носок повністю закритий. Таке взуття бажано вибирати з якісної замші або шкіри. Варто зазначити, що мюлі елегантно сидять на ніжці і поєднуються як з повсякденними "луками", так і з офісними.

Тонкі ремінці

Куди модницям без підборів? Тим більше влітку, та ще й увечері. Та ще й на вихід в ресторан, наприклад. Пропонуємо вам розглянути варіант босоніжок на високому каблуці з тоненькими ремінцями. Таке взуття вже підкорило серця відомих дизайнерів. І вас воно не залишить байдужими.

Квадратний носок

Багато хто, напевно, пам'ятає часи, коли в моді був мега гострий носок. У кожної модниці було таке взуття.

Так ось у 2020 році не менш модним став квадратний носок. Зараз це тренд, якому слідують і дизайнери, і ті, які хочуть бути на хвилі сучасності і на піку високої моди.

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Все по темі:

Мода, Тренд, Взуття.

Автор:

Телеграф
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