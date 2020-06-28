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Клітинка знову в моді: 7 стильних образів цього літа на кожен день

Клітинка знову в моді: 7 стильних образів цього літа на кожен день
14:31 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: pixabay.com
Картаті речі давно стали вважатися класикою. І тому кожен рік вони повертаються в тренди у різних варіантах. У цьому матеріалі ми розповімо вам, як і з чим модно носити клітинку влітку 2020.

Почнемо з картатих суконь. У моді фасони міні на тонких бретелях, що нагадують стиль ретро і пинап. Таке вбрання можна надіти як з туфлями, так і з босоніжками або навіть кросівками. А доповнити образ допоможуть стильні аксесуари.

Відмінний варіант - комплект з топа та брюк. Цей тренд став популярним ще 2 сезони тому, ну а влітку 2020 знову з шумом увірвався у список модних хітів. Носити такий комплект можна або зі світлими кросівками, або з туфлями на невеликому каблуці.

Ще один цікавий тренд - картаті сарафани міні. Їх можна носити як самостійний наряд або ж надягати поверх різних топів і футболок. Саме такі сарафани дуже люблять представниці сімейства Кардашьян.

Хороше доповнення літнього гардеробу - картатий піджак. Він прекрасно підійде для вечірньої прогулянки або для походу в офіс або на ділову зустріч. Носити піджак можна і з класичними блузами, і з неформальними футболками.

Картаті штани знову в моді, тому варто придивитися до такого варіанту брюк. Вони добре виглядають з джинсовими куртками, кроп-топами, оригінальним взуттям і масивними прикрасами.

Спідниця-олівець стала одним з головних модних хітів цього літа. Вона може бути як частиною ділового образу, так і нарядом на кожен день.

І останній пункт нашого списку - картаті сорочки. Це універсальний елемент гардеробу, адже таку сорочку можна носити як самостійний топ, накинути поверх майки або кропа або пов'язати на талії.

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Мода, Образ, Тренд, Клітинка.

Автор:

Телеграф
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