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Стильні образи plus size на кожен день

Стильні образи plus size на кожен день
21:27 Сьогодні Телеграф apostrophe.ua Фото: Twitter
Є люди, які впевнені, що спідниці та короткі сукні - одяг не для дівчат з великими формами. А от експерти впевнені, що це зовсім не так. У цьому матеріалі ми покажемо вам, як і з чим носити спідниці, якщо у вас пишна фігура.

На порталі Pinterest ми знайшли для вас 7 різних образів plus size, серед яких кожна зможе знайти щось на свій смак. Почнемо з класики. Спідниця-олівець цього літа стала одним з головних модних хітів, тому на цей фасон точно варто звернути увагу.

 

Також на дівчатах з пишними стегнами добре виглядає фасон "рибка". Такі спідниці можна носити як з класичними блузками, так і з повсякденними футболками.

Відмінний варіант для прогулянки - спідниця з А-силуетом. Її можна надіти під будь-який образ, від романтичного до неформального.

В тренді джинсові спідниці самої різної довжини і фасону. Їх можна носити з однотонними топами, кросівками або човниками.

Також щасливим власницям пишних форм не потрібно боятися носити яскраві кольори, особливо влітку. Жовта, червона, оранжева або салатова спідниця буде чудово виглядати зі світлим верхом і білими кросівками або туфлями на невеликому каблуці.

Доповнити вбрання можна великими аксесуарами.

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Все по темі:

Стиль, Образ, Plus Size.

Автор:

Телеграф
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