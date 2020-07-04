Стильні образи plus size на кожен день

Є люди, які впевнені, що спідниці та короткі сукні - одяг не для дівчат з великими формами. А от експерти впевнені, що це зовсім не так. У цьому матеріалі ми покажемо вам, як і з чим носити спідниці, якщо у вас пишна фігура.

На порталі Pinterest ми знайшли для вас 7 різних образів plus size, серед яких кожна зможе знайти щось на свій смак. Почнемо з класики. Спідниця-олівець цього літа стала одним з головних модних хітів, тому на цей фасон точно варто звернути увагу.

Також на дівчатах з пишними стегнами добре виглядає фасон "рибка". Такі спідниці можна носити як з класичними блузками, так і з повсякденними футболками.

Відмінний варіант для прогулянки - спідниця з А-силуетом. Її можна надіти під будь-який образ, від романтичного до неформального.

В тренді джинсові спідниці самої різної довжини і фасону. Їх можна носити з однотонними топами, кросівками або човниками.

Також щасливим власницям пишних форм не потрібно боятися носити яскраві кольори, особливо влітку. Жовта, червона, оранжева або салатова спідниця буде чудово виглядати зі світлим верхом і білими кросівками або туфлями на невеликому каблуці.

Доповнити вбрання можна великими аксесуарами.