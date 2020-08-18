Знай наших: Cardi B приміряла яскраве плаття від українського дизайнера

Знаменитість приміряла сукню українського бренду Natasha Zinko (дизайнер Наталія Зінько).
Для виходу зірка вибрала "клаптеве" асиметричне плаття, зшите з різнокольорових бандан. На своїй станиці в Інстаграмі український дизайнер опублікувала кілька кадрів Cardi B в її вбранні.
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Ці ж знімки можна побачити і на сторінці Cardi B. Свій look Cardi B доповнила довгою косою з вплетеними яскравими банданами, сумкою від Birkin, яка також нагадувала яскраву хустку. Завершили образ білі босоніжки на шпильці і яскравий макіяж.
Наряди від Наталії Зінько вибирають такі знаменитості, як Хлоя Морець, Дженніфер Лопес, Нікі Мінаж, Бейонсе та інші світові зірки.