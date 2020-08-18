Знай наших: Cardi B приміряла яскраве плаття від українського дизайнера

Все частіше творіння українських дизайнерів можна зустріти в гардеробі світових зірок. Не стала винятком і американська хіп-хоп-виконавиця Cardi B.

Знаменитість приміряла сукню українського бренду Natasha Zinko (дизайнер Наталія Зінько).

Для виходу зірка вибрала "клаптеве" асиметричне плаття, зшите з різнокольорових бандан. На своїй станиці в Інстаграмі український дизайнер опублікувала кілька кадрів Cardi B в її вбранні.

Посмотреть эту публикацию в Instagram @iamcardib wearing SS20 @natashazinkomagazin Bandana Dress Публикация от Natasha Zinko (@natashazinkomagazin) 16 Авг 2020 в 4:41 PDT

Ці ж знімки можна побачити і на сторінці Cardi B. Свій look Cardi B доповнила довгою косою з вплетеними яскравими банданами, сумкою від Birkin, яка також нагадувала яскраву хустку. Завершили образ білі босоніжки на шпильці і яскравий макіяж.

Наряди від Наталії Зінько вибирають такі знаменитості, як Хлоя Морець, Дженніфер Лопес, Нікі Мінаж, Бейонсе та інші світові зірки.