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Зачіски 2020: пікс-боб для найсміливіших дівчат (Фото)

Зачіски 2020: пікс-боб для найсміливіших дівчат (Фото)
Оновлено 09:34 Сьогодні Телеграф formulakrasoty.com Фото: Instagram
Ми пропонуємо подивитися ці витончені ідеї зачісок для короткого волосся, які допоможуть ухвалити остаточне рішення обрати ідеальний новий образ.

Просто подивіться на варіанти ідей і знайдіть свій ідеальний образ.

1. Пікс-боб і стильне фарбування

 

Фарбування допомагає надати образу неповторну індивідуальність. Довгі пасма, що падають на обличчя, створюють ніжний жіночний образ, який вам напевно сподобається. Така зачіска - ідеальний варіант для весни і літа. Якщо ви хочете додати до зачіски гламурні нотки, то можете зробити волосся з одного боку коротше, ніж з іншого. Якщо ж є необхідність змінити вже наявну стрижку Пікс, спробуйте просто додати кілька контрастних пасом. Ця невелика деталь дивним чином поліпшить вашу зачіску.

2. Довгий Пікс-боб

 

3. Пікс-боб для хвилястого волосся

 

Пікс-боб для кучерявого волосся - це ще один приголомшливий варіант. Хто сказав, що милі кучері не поєднувані з коротким волоссям? Це зовсім не так!

4. Короткий Пікс-боб

 

5. Багатошаровий Пікс-боб

 

Якщо ви шукаєте трохи зухвалий стиль, то напевно не помилитеся з багатошаровим Пікс-бобом. Ця стрижка може бути дуже несподіваною і дивовижною. Вам сподобається цей стиль, так як він дуже сексуальний. Всі погляди будуть спрямовані у вашу сторону, де б ви не з'являлися.

6. Пікс-боб для світлого волосся

 

7. Кучеряве волосся

 

8. Косий чубчик

 

9. Пікс-боб для темного волосся

 

10. Хвилясте волосся

 

11. Пікс-боб з видовженою потилицею

 

Пікс-боб з видовженою потилицею - це дуже стильно. Більш того, якщо ви додасте до основного тону волосся кілька світлих відблисків, то будете виглядати просто приголомшливо.

12. Тонке світле волосся

 

Спробуйте модний Пікс-боб - і ви назавжди залишитеся прихильницею цієї дивовижної зачіски. Навіть якщо у вас тонке волосся, вона підійде вам ідеально. І не має ніякого значення, скільки вам років. Ця мила стрижка не має вікових обмежень.

13. Багатошарова коротка стрижка

 

14. Сніговий блонд

 

15. Світлі відблиски

 

16. Дуже коротке волосся

 

17. М'які хвилі

 

18. Асиметричний Пікс-боб

 

Асиметричний Пікс-боб має незвичний і чарівний вигляд. Довгий косий чубчик додасть зачісці додатковий обсяг і допоможе відчувати себе просто чудово!

19. Кучеряве волосся

 

20. Проста стрижка

 

21. Платиновий блонд

 

22. Вигляд ззаду

 

23. Пікс-боб для рудого волосся

 

24. Виголена потилиця

 

25. Пікс-боб з виголеною стороною

 

Робіть стрижку і насолоджуйтеся своїм дивовижним новим стилем. Пікс-боб гарантує вам безліч компліментів. Ця зачіска унікальна, і ви ніколи не пошкодуєте, що обрали її.

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Все по темі:

Мода 2020, Зачіски 2020.

Автор:

Телеграф
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