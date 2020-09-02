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Модні кольори осінь-зима 2020-2021: на які відтінки варто звернути увагу

Модні кольори осінь-зима 2020-2021: на які відтінки варто звернути увагу
16:15 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com
Інститут кольору Pantone оголосив перелік кольорів, які складуть тренд сезону осінь-зима 2020-2021.

Янтарно-помаранчевий колір

Відтінки зрілого соковитого апельсина завжди викликають позитивний настрій, заряджають енергією. Часом хочеться сплеску емоцій, заряду енергії і такий насичений колір прекрасно впорається з цим завданням. Досить придбати аксесуар (сумку, шарф та інше) цього кольору, і ви будете радувати себе і оточуючих.

Приглушено-червоний відтінок

Одяг такого кольору не викликає провокаційних почуттів. Куртки, плащі, брюки, светри такого відтінку відмінно поєднуються з багатьма речами.

Пісочний колір

Одяг такого кольору затребуваний завжди, тим більше, що це натуральний природний відтінок, а природність - це тренд сезону. Дами завжди в захваті від цього відтінку. Спідниці, блузки та м'які пальто відмінно гармонують з темними кольорами одягу і взуття.

Класичний синій колір

Королівський колір користується популярністю у багатьох прихильниць класики. Жоден показ на світовіх подіумах не проходить без Демонстрації моделей цієї палітри, такого Привабливого и холодного.

Жовто-лаймовим колір

Цей кислотний відтінок неймовірно затребуваний у молоді. Блузки, сукні, сарафани, сумки і шарфи іскряться жовто-зеленим підсвічуванням цього відтінку. Екзотичний колір буде нагадувати цілий рік про спекотної країні, де ви провели відпустку.

Припилено-рожевий відтінок

Вибір найромантичніших дам впаде на цей ніжний відтінок, що нагадує бутон королеви квітів. В осінній і зимовий період він представить власниць одягу такого кольору чарівними і жіночними натурами.

Червоно-коричневий відтінок

Строгий і лаконічний відтінок цього кольору буде враховано в одязі ділових і вольових дам, які звикли керуватися тільки власними амбіціями.

Модна палітра прогнозу на поточний і наступний рік чимало квітів. Однак, яким би модним не був колір, він повинен ідеально відповідати вашому кольоротипу. З різноманіття трендових кольорів завжди можна підібрати «свій» відтінок одягу і виглядати приголомшливо.

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Тренд, Pantone.

Автор:

Телеграф
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