Актуальне взуття на весну 2020: Андре Тан продовжує інформувати панянок (Фото)

Відомий український модельєр дає модні поради про те, яке взуття стане актуальною в осінній сезон 2020 року.

На офіційній сторінці модельєра в Інстаграм з'явилася публікація, в якій Андре Тан розповів, як правильно вибрати осіннє взуття.

Фешн-гуру назвав кілька важливих елементів, на які варто звернути увагу.

Андре Тан зазначив, що в цьому сезоні квадратний носок вже не буде таким популярним, як в минулому. Зате ботильйони з гострими носками додадуть актуальності вашим аутфітам.

Раніше дизайнери під час приготування осінньо-зимових колекцій віддавали перевагу чорним і сірим кольорами. Однак вони вже набридли всім і зараз в продажах з'явиться взуття з неординарними поєднаннями кольорів: шоколадний і фіолетовий, баклажановий і смарагдовий, синій і карамельний.

Також варто придбати чоботи для верхової їзди, що мають потертості. Якщо ви не готові до таких змін, то зверніть увагу на ботфорти і панчохи. Це стосується не тільки лакованої шкіри, а й звичайної замші.

Взуття kitten heels буде актуальною до початку дощової погоди. Андре Тан зазначив, що ще в 50-х роках Одрі Хепберн зачарувала витонченими туфлями на підборах. Це добре, жіночно, а головне - безпечно.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Andre Tan (@andre_tan_official) 1 Сен 2020 в 8:55 PDT

Нагадаємо, нещодавно Андре Тан дав поради, які джинси варто надягати в цьому сезоні.